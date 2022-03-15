قنبلة التفتيح الفوري كريم ميبو والنشا المبهر لتبييض البشرة 7 درجات وازالة التجاعيد والبقع الداكنه من أول استعمال

كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة، تبحث العديد من الفتيات عن وصفات طبيعية للعناية بالبشرة، إذ تعتبر البشرة لديهم مصدر جمالهم ويجب الإهتمام بها، ويعد كريم ميبو من أكثر الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة، وذلك لاحتوائه على عناصر تساعد على تبيض البشرة وإزالة البقع الداكنة والتصبغات، كما أنه يساهم فى التخلص من الحبوب والندبات، ومن الجدير بالذكر أن كريم ميبو من أفضل الكريمات في علاج الحروق والجروح، والنشا أيضا يحتوي على عناصر تعمل على تفتيح البشرة، وفي السطور القادمة سنوضح كيفية الحصول على بشرة صافية وبيضاء من خلال خلط كريم ميبو والنشا مع بعض؛

كريم ميبو والنشا لتبيض الفوري للبشرة

يعتبر كريم ميبو ودقيق النشا من أفضل المكونات لتبيض البشرة، وهما من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل، وفيما يلي طرق استخدامهم لتفتيح البشرة والأماكن الداكنة وإزالة التصبغات الجلدية السوداء، بالإضافة إلى التخلص من الإسمرار والبقع الداكنة الموجودة في الرقبة، وللحصول على نتائج أفضل يجب تكرار الوصفة مرة أو مرتين أسبوعياً.

الطريقة الأولى

المكونات:

كريم ميبو.

نشا.

عصير ليمون.

طريقة التحضير:

يتم إحضار إناء صغير الحجم ونضع فيه ملعقتين كبيرتين من دقيق النشا مع ملعقتين كبيرتين من كريم ميبو الطبي. تقليب النشا مع الكريم حتى نحصل على قوام كريمي. نضيف قطرات من عصير الليمون مع التقليب.

يتم تنظف البشرة جيدًا. يتم توزيع الكريم على بشرة نظيفة وجافة، مع التدليك البسيط لكي تتشرب خلايا الجلد الكريم.

يترك الكريم على الوجه لمدة نصف ساعة. وأخيرًا يغسل الوجه بالماء الفاتر وغسول الوجه المفضل.

طريقة أخري لتبيض البشرة بكريم ميبو

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من كريم ميبو.

ربع كوب نشا.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة صغيرة زيت اللوز.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير: