طريقة عمل عجينة القطايف البيتي ووداعاً لشرائها جاهزة من المحلات

طريقة عمل عجينة القطايف، رمضان شهر الخير وتبادل الزيارات وتجمع الأسرة والعائلة على الفطار والجلوس بعد صلاة التراويح للتسامر مما يجعل الجو أكثر بهجة وسعادة والفرحة التي تملأ القلوب، ولهذا فإن الحلويات في شهر رمضان شئ أساسي، كما إن الكثيرين يتبادلون الزيارات في هذا الشهر المبارك، ويشتهر رمضان بالكثير من الحلويات ومن أشهرها القطايف والكنافة والجلاش الحلو وأم على وبلح الشام والبسبوسة وغيرها، وسوف نعرض فيما يلي طريقة إعداد أحد أشهر حلويات رمضان وهي القطايف.

طريقة عمل عجينة القطايف

القطايف من الحلويات اللذيذة التي يحبها ويفضلها العديد من الأشخاص، نظراً لمذاقها الهش المقرمش، تفننت ربه المنزل في تحضيرها في المنزل وأصبحت لا ترغب في شرائها جاهزة من المحلات بخلاف أسعارها الباهظة، فيمن حشوها بالمهلبية أو بالقشطة وغيرها، فالجدير بالذكر أن الكثير من السيدات يقومون بشراء عجينة القطايف جاهزة، والبعض الأخر يقومون بتحضير العجينة في المنزل مثل الجاهزة تماماً، وهذا ما سنقوم بذكره لحضراتكم من خلال المقال.

المكونات

إثنين كوب طحين.

ربع ملعقه فانيليا.

إثنين كوب ماء دافئ.

أربعة ملاعق سميد.

أربعة ملاعق حليب بودرة.

ربع كوب ماء دافئ به ملعقة صغيرة خميرة وملعقة صغيرة سكر.

طريقة التحضير

ضعي السميد مع الدقيق في بوله ثم ضيفي إليها الماء الدافئ واخلطيهم معاً.

ثم ضيفي الحليب البودرة والفانيليا وبعدها ضيفي الخميرة واعجني المكونات حتي تتماسك قليلاً.

اتركي العجينة حتي ترتاح حوالي ربع ساعة ويظهر فقاعات على وجه العجينة.

احضري مقلاة تيفال وضعيها على النار المتوسطة حتي تصبح ساخنة.

ضعي بعض من عجينة القطايف في كوب ثم صبي في المقلاة حتي تحصل على اللون الذهبي من الأسفل ويصبح وجهها جاف.

ضعي القطايف بين قطعتين قماش لكي تبقي طرية.

استمري في طهي باقي عجينة القطايف حتي تنتهي.

حشو القطايف