بطريقة مختلفة أعملي الدجاج المحشي باللحمة المفرومة في الفرن بطعم وريحة جنان

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طريقة عمل الدجاج المحشى باللحمة المفرومة، يعد الدجاج من البروتينات المفيدة للجسم التي تقدم مع الخضروات أو ألأرز ويمكن تحضيره مع صينية البطاطس، ومن اشهر أنواع الدجاج هو الدجاج المحشى ويوجد أنواع مختلفة من الحشوات الرائعة للدجاج منا من يفضلها بالكبد والقوانص والأرز أو الفريك ومنا من يفضلها باللحمة المفرومة والخضروات، واليوم نقدم لكم طريقة تحضير الدجاج المحشي باللحمة المفرومة. طريقة عمل الدجاج المحشى باللحمة المفرومة المكونات دجاجه سليمة متوسطة الحجم.

كمية مناسبة من اللحمة المفرومة المعصجة.

كمية مناسبة من البسلة والجزر.

بصلة كبيرة الحجم مقطعة إلى شرائح.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة من البهارات.

نصف معلقة من الكارى.

معلقة كبيرة من معجون الطماطم.

معلقة صغيرة من السماق.

٢معلقة كبيرة من الزيت. الطريقة نقوم بتنظيف الدجاجة وغسلها بالماء والخل جيدا.

نترك الدجاجة تصفى من الماء بشكل جيد.

في قدر على النار نضع الزيت مع شرائح البصل ونقوم بتشويح البصل.

نضف إلى البصل اللحمة المفرومة مع الملح والفلفل الأسود والبهارات والكارى.

نقلب المكونات مع بعضها جيدا حتى تتجانس.

نضع البسله والجزر مع اللحمة المفرومة ونتركهم على نار متوسطة لمدة ١٠دقائق.

نرفع اللحمة المعصجة مع الخضروات من على النار ونتركها حتى تبرد قليلا.

نقوم بحشو الفرخة جيدا من الداخل ومن تحت الجلد بالخضروات اللحمة المفرومة.

في وعاء صغير نضع معجون الطماطم مع السماق وقليل من الزيت ونخلطهم جيدا.

نقوم بدهن الدجاجة من الخارج بخليط الطماطم ونضع الدجاجة في صينية مدهونه بقليل من الزيت.

نقوم بتغطية الصينية بورق الفويل وندخلها في الفرن لمدة ساعه تقريبا.

نقوم برفع ورق الفويل من على الدجاجة ونتركها حتى يحمر وجهها.

نخرج الدجاجة من الفرن وترفع على طبق التقديم مع القليل من البقدونس.

يقدم الدجاج المحشى مع الأرز الأبيض أو الأرز البسمتى حسب الرغبة. طريقة عمل الأرز الأبيض المكونات ٢كوب من الأرز المغسول والمصفى.

٢معلقة كبيرة من السمنة.

معلقة كبيرة من الزيت.

٢كوب من الماء المغلى.

معلقة صغيرة من الملح. الطريقة في قدر على النار نضع السمنة مع الزيت ونضف اليهم الأرز ونقوم بتشويحه جيدا.

نضف إليه الماء المغلي والملح ونقلبه جيدا.

نتركه على نار متوسطة حتى يتشرب الماء.

عندما يتشرب الأرز بالماء نقوم بتهدئة النار ونتركة حتى يتم تسويته بشكل جيد.

يرفع الأرز من على النار ويفرغ في طبق التقديم.

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