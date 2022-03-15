نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعيداً عن القلي قدمي لعائلتك بطاطس ودجز اللذيذة الصحية فى الفرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد بطاطس ودجز نوع من المقبلات الصحية اللذيذة، والتى تقدم فى المطاعم الكبرى كنوع شهي بجانب الأكلات المختلفة، ويمكنك تقديمها كوجة منفردة للأطفال الذين يعشقون البطاطس ولكن بطريقة صحية بعيداً عن القلي وأضراره الكثيرة، وهو عبارة عن بطاط مقطعة إرباع ومسلوقة نصف سلقه بقشرها ثم تتبل بمجموعة من التوابل التى تعطيها الطعم والنكهة الجميلة، ويتم وضعها داخل الفرن حتى تكمل تسويتها وتصبح مقرمشة من بره وطرية من جوه، ويمكنك وضعها للأطفال فى لانش بوكس المدرسة كوجبة خفيفة ومغذية وأيضاً تصلح كوجبة عشاء، وسوف نتعرف معا من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير بطاطس ودجز بالتفصيل.

مكونات بطاطس ودجز

تحتوى مكونات بطاطس ودجز على مجموعة من التوابل المميزة التى تعطيها الطعم والنكهة الجميلة فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كالتالي:

كيلو من البطاطس متوسطةالحجم.

ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

١/٢ كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

١/٣ كوب من النشا.

١/٢ ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

صوص حار.

ملعقة صغيرة اوريغانو.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل بطاطس ودجز اللذيذة الصحية سهلة وبسيطة جداً ولا تستغرق وقت كبير فى تحضيرها وهى كمايلي:

نحضر البطاطس ونغسلها جيداً فى وعاء كبير ثم نقطعها الى إرباع بدون تقشيرها. ونجهز حلة ونضع بها كمية مناسبة من الماء لسلق البطاطس نصف سلقه ونضعها على النار حتى تغلي لمدة ١٠ دقائق. بعد ذلك نصفيها جيداً من الماء ونضعها فى بولة ونضيف عليها البهارات الملح والفلفل والبابريكا والكزبرة الجافة والزنجبيل والنشا والاوريغانو ونخلطهم مع بعض كويس حتى تتبل تماماً بالتتبيلة. ثم نضيف عليها الزيت ونقلبهم مع بعض كويس. بعد ذلك نحضر صينية مناسبة ونضع بها القطع المتبلة. ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ٢٢٠ لمدة ٤٠ دقيقة حتى تتحمر كويس ويصبح لونها ذهبي. نخرجها من الفرن وتقدم بجانب الأكلات بطعمها المقرمش من الخارج وطري من الداخل ونكهتها الجميلة وبالف هنا وشفا.

فوائد البطاطس المسلوقة

تحتوى البطاطس المسلوقة على الكثير من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي:

أثبتت العديد من الدراسات أن اكل حبة واحدة من البطاطس المسلوقة تعطى الجسم المقدار الذى يحتاجه من البوتاسيوم. تساعد فى علاج ضغط الدم المرتفع لأنها لا تحتوى على دهون أو كوليسترول. تحتوي على نسبة جيدة من الألياف.

فوائد النشا للجسم

هناك العديد من الفوائد الصحية والمفيدة للنشا تتمثل فى بعض الفوائد التى سوف نعرضها عليكم وهى كمايلي :

يزود الجسم بالطاقة بسرعة كبيرة. يعد بديل مناسب جداً لدقيق القمح للاشخاص الذين يعانون من حساسية القمح. يتم تعديل خصائصه ليجعله قابل للهضم بشكل كبير. يستخدم فى العديد من الأكلات والحلويات ليعطيها القوام الثقيل.

فوائد البابريكا

هى عبارة عن نوع من التوابل المفيدة جداً للصحة وتصنع من قرون الفلفل الحلو ولها فوائد عديدة منها الآتى:

يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة للجسم. يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التى تحارب الجذور الحرة وتقلل من ظهور الشيخوخة وعلامات تقدم السن. تساعد فى تخفيف الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل والعضلات. تعمل على خفض ضغط الدم عن طريق استرخاء الأوعية الدموية. تمد الجسم بالطاقة وتوفر الجلوكوز اثناء انتاج الناقلات العصبية والهيموجلوبين.

فوائد الصوص الحار

للصوص الحار فوائد متعددة للجسم سوف نتعرف على بعضها فى هذا المقال وهى كمايلي: