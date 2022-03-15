تحدي التفتيح بكريم النشا لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة البقع السوداء نهائياً حتي لو سواد الفحم

النشا والكركديه لتبيض الوجه، الكركديه هو عبارة عن نبات عشبي يمتلك الكثير من الفوائد للجسم بأكمله حيث لا يقتصر فائدة الكركديه على البشرة فقط بل يقوم بمعالجة الكثير من الأمراض الجسدية، ومن فوائد الكركديه للبشرة هو أنه يقوم لترطيب البشرة ويقوم بتقشير البشرة طبيعياً كما أنه يعمل على تفتيح البشرة ويساعد على توحيد لونها، ويساعد أيضاً في الحماية من أشعة الشمس ويهدئ تهيج البشرة، وفي هذا المقال سوف نقدم وصفات عديدة لعمل ماسكات باستخدام الكركديه.

طريقة عمل الكركديه والنشا

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة سهلة وسريعة لإعداد كريم الكركديه والنشا في المنزل، وسوف نتعرف في السطور القادمة عن الطريقة الصحية وعن كيفية استخدام الكريم، وطريقة عمل كريم الكركديه والنشا في المنزل ما يلى:

مكونات وصفة الكركديه والنشا:

كوب متوسط من الكركديه.

معلقة كبيرة من النشا.

كمية من الماء حسب الحاجة.

طريقة تحضير وصفة الكركديه والنشا:

نقوم أولاً بغسل كمية الكركديه بالماء جيداً حتى يكون نظيف، ثم بعد ذلك نقوم بوضع معلقتين كبيرتين من الماء الفاتر على الكركديه.

ثم بعد ذلك نترك الكركديه منقوع في الماء لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ونقوم في هذا الوقت بالضغط على الكركديه باستمرار واستخدام معلقة خشب عند الضغط حتى يغرق العشب في الماء.

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه مقدار كمية الماء الذي كان يوجد به الكركديه، ونضع عليه بعد ذلك مقدار النشا ونقوم بعد ذلك مباشر بتقليب النشا في ماء الكركديه باستمرار.

وبعد ذلك نقوم بوضع الوعاء على النار الهادئة مع التقليب المستمر لمدة لا تقل عن دقيقتين إلى ثلاث دقائق حتى نحصل على خليط كريمي.

وبعد ذلك نقوم بإزالة الوعاء من على النار ونتركه فترة حتى يهدئ قليلاً، ثم نقوم بتنظيف البشرة جيداً باستخدام الغسول المناسب لها، وذلك لأن الخليط لا يتم وضعه إلا على البشرة النظيفة.

وفي النهاية نقوم بترك الخليط على البشرة حتى يجف بشكل كامل، ونقوم بغسل الوجه باستخدام الماء الفاتر، ويجب في عند التخلص من الخليط نضع مرطب حتى تبقى البشرة نضرة.

ويجب تكرار هذه العملية بشكل مستمر حتى نحصل على نتائج مرضيه