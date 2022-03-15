تمتعي بابتسامة نجمات هوليوود بمكون سحري لتبييض الاسنان وإزالة الجير والاصفرار وجعلها كالثلج

تبييض الأسنان وإزالة الاصفرار، تعتبر الأسنان مظهر من مظاهر الجمال لذلك وجود الاصفرار بها مشكلة تزعج الكثير من الأشخاص، ونجد أن وجود الرائحة الكريهة تصاحب وجود صفار الأسنان لذلك يبحث الكثير ممن يعانون من هذه المشكلة على طريقة لتبيض الأسنان وإزالة الصفار الموجود بها، لذلك سوف نعرض عليكم في هذا المقال حلول للقضاء على تلك المشكلة وكذلك سوف نتعرف على أهم الأسباب التي تؤدى لظهور صفار الأسنان وسوف نعرض أيضا بعض النصائح حول كيفية التخلص من صفار الأسنان والقضاء عليه وعدم الوقوع في هذه المشكلة.

أسباب اصفرار الأسنان

تختلف أسباب اصفرار الأسنان فيوجد الكثير من الأسباب، وهذه الأسباب مثل:

مضغ التبغ وكذلك ممارسة عادة التدخين.

ومن أهم الأسباب أيضاً شرب الكثير من الشاي وكذلك القهوة وشرب المشروبات الغازية.

ويمكن استخدام فرشاة أسنان غير صالحة قد تتسبب في وجود صفار الأسنان وكذلك عند استخدام خيط سني غير جيد.

ومن الأسباب أيضاً التقدم في العمر ويمكن أن تكون اصفرار الأسنان يرجع إلى مشكلة وراثية والكثير ممن يستخدمون المضادات بكثرة مثل مضادات الهستامين يعانون من هذه المشكلة.

ويوجد بعض الأطعمة تؤدي إلى هذه المشكلة مثل العنب والكرز وغيرها ومن أهم هذه الأسباب عدم الاهتمام بغسيل الأسنان ونظافتها، والكثير من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى اصفرار الأسنان.

وصفات للتخلص من اصفرار الأسنان

يوجد الكثير من الوصفات السريعة وسهلة التطبيق للتخلص من اصفرار الأسنان والحصول على أسنان بيضاء، وهذه الوصفات يمكن تحضيرها في المنزل وباستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة، من أشهر الوصفات التي تساعد في التخلص من اصفرار الأسنان هي الآتي:

أولاً وصفة بيكربونات الصوديوم:

بكربونات الصوديوم مع إضافة الماء وذلك من خلال وضع ملعقتين من بيكربونات الصوديوم داخل كوب من الماء البارد.

ثم نقوم بغسل الفم به من مرتين إلى ثلاث مرات يومياً، مع مراعاة عدم استخدامها لفترات طويلة وعدم الإفراط في استخدامها.

ثانياً وصفة الفراولة: