بعجينة قطنية أعملي ألذ قرص بحشوة العجوة بمقادير بسيطة وغير مكلفة وطعم طري ألذ من محلات المخبوزات

تعد المخبوزات شئ من المأكولات التي لا يمكننا الإستغناء عنه لأنه ذو طعم جميل ورائع ومختلف الأنواع، وتوجد العديد من الأنواع المختلفة من المخبوزات ومنها الكرواسون والفطائر المحشية وأقراص العجوة وغيرها من الأنواع الأخرى المتعددة، وتشتهر كل دولة بعمل نوع معين من المخبوزات حيث يوجد المخبوزات الشرقية والمخبوزات الإيطالية والمصرية ومن المعروف أن البلاد المصرية تشتهر بعمل أقراص العجوة التي تبدو بطعم جميل، وتجتهد محلات المخبوزات في عمل هذه الأقراص حتى تعمل على بيعه بأسعار مرتفعة مما يؤدي إلى عدم قابلية العديد من الناس على شراء هذه الأقراص من المحلات الخارجية، ونتيجة لذلك ترغب العديد من السيدات لعمل أقراص العجوة في المنزل حتى يستغنون عن شرائها من محلات المخبوزات.

وتعتبر أقراص العجوة من المخبوزات التي لا تحتاج سوى مكونات بسيطة لعملها بأشهى طعم وبطعم أفضل من المباع وللحصول على قرص أبو عجوة بطعم جميل ورائع قومي بالسير على المكونات البسيطة التي سوف نقدمها إليكي وطريقة العمل التي لا تتطلب منك أي تعب ولا مجهود وبعد الإلتزام بالمكونات وطريقة العمل التي سوف نقدمها إليكي عزيزتي سوف تحصلين على ألذ طعم من قرص العجوة.

مكونات عمل قرص أبو عجوة

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب واحد ونصف من السمنة.

كوب واحد من الحليب السائل.

حبة واحدة من البيض.

كوب واحد إلا ربع من السكر.

أربعة ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كمية من العجوة للحشو.

طريقة عمل قرص أبو عجوة