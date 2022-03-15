نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة قطنية أعملي ألذ قرص بحشوة العجوة بمقادير بسيطة وغير مكلفة وطعم طري ألذ من محلات المخبوزات في المقال التالي
تعد المخبوزات شئ من المأكولات التي لا يمكننا الإستغناء عنه لأنه ذو طعم جميل ورائع ومختلف الأنواع، وتوجد العديد من الأنواع المختلفة من المخبوزات ومنها الكرواسون والفطائر المحشية وأقراص العجوة وغيرها من الأنواع الأخرى المتعددة، وتشتهر كل دولة بعمل نوع معين من المخبوزات حيث يوجد المخبوزات الشرقية والمخبوزات الإيطالية والمصرية ومن المعروف أن البلاد المصرية تشتهر بعمل أقراص العجوة التي تبدو بطعم جميل، وتجتهد محلات المخبوزات في عمل هذه الأقراص حتى تعمل على بيعه بأسعار مرتفعة مما يؤدي إلى عدم قابلية العديد من الناس على شراء هذه الأقراص من المحلات الخارجية، ونتيجة لذلك ترغب العديد من السيدات لعمل أقراص العجوة في المنزل حتى يستغنون عن شرائها من محلات المخبوزات.
وتعتبر أقراص العجوة من المخبوزات التي لا تحتاج سوى مكونات بسيطة لعملها بأشهى طعم وبطعم أفضل من المباع وللحصول على قرص أبو عجوة بطعم جميل ورائع قومي بالسير على المكونات البسيطة التي سوف نقدمها إليكي وطريقة العمل التي لا تتطلب منك أي تعب ولا مجهود وبعد الإلتزام بالمكونات وطريقة العمل التي سوف نقدمها إليكي عزيزتي سوف تحصلين على ألذ طعم من قرص العجوة.
مكونات عمل قرص أبو عجوة
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- كوب واحد ونصف من السمنة.
- كوب واحد من الحليب السائل.
- حبة واحدة من البيض.
- كوب واحد إلا ربع من السكر.
- أربعة ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- كمية من العجوة للحشو.
طريقة عمل قرص أبو عجوة
- أحضري وعاء كبير وضعي به جميع المكونات الجافة وهي أن تضعي ثلاث أكواب من الدقيق مع أربعة ملاعق كبيرة من الخميرة مع الملح مع كوب إلا ربع من السكر وقلبي المكونات ببعضها.
- بعد ذلك أحضري العجان الكهربائي وضعي به حبة من البيض ثم ضيفي الحليب السائل وقلبي المكونين ببعضهما ثم ضيفي كوب من السمنة وقلبي مرة أخرى بإستمرار وأثناء عملية التقليب قومي بإضافة خليط المكونات الجافة تدريجيا حتى تحصلين على عجينة متماسكة وطرية.
- بعد ذلك أتركي العجينة حتى ترتاح وتختمر، بعد خمورها قومي بعمل كرات كبيرة منها وأتركيها مرة أخرى لتختمر.
- ثم أحضري طبق كبير وضعي به العجوة مع ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة وقلبيهم جيدا، بعد ذلك قومي بفرد كرة من كرات العجين وضعي في المنتصف كمية من العجوة وقومي بغلقها والضغط عليها حتى تحصلين على قرص دائري.
- قومي بإدخالها الفرن وأتركيها لتصل إلى لون ذهبي وبعد ذلك أخرجيها من الفرن وقومي بتناولها بأشهى طعم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعجينة قطنية أعملي ألذ قرص بحشوة العجوة بمقادير بسيطة وغير مكلفة وطعم طري ألذ من محلات المخبوزات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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