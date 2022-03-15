أسهل المعجنات الرمضانية الهشة حضريها بأقل المكونات

أسهل المعجنات الرمضانية، المعجنات الرمضانية الكثير منها متواجد طول العام في المحلات ويمكن إعدادها أيضاً في المنزل ولكنها تكون ذو مذاق طيب ومختلف لأنه شهر مختلف يملأه السعادة والبهجة وتجتمع الأسرة لتناول الطعام معا طول الشهر، ولهذا تهتم النساء بتقديم كل ما هو طيب ورائع ويوجد أنواع كثيرة من المعجنات التي يمكن تحضيرها في المنزل وفيما يأتي سوف نقدم طريقة إعداد أفضل وأسهل المعجنات الرمضانية.

أسهل المعجنات الرمضانية

يعتمد العديد من السيدات على عمل المعجنات في شهر رمضان الكريم، حيث تعد سهلة وبسيطة تستسهلها ربه المنزل في تحضيرها لتقديمها على وجبة الإفطار بجانب الأطباق الرئيسية، فعجينتها تعتمد اعتماد كلي على الدقيق والسكر والحليب والملح، فمكوناتها سهلة للغاية وتحضر خلال نصف ساعة فقط.

طريقة عمل السمبوسك في الفرن

المكونات

ثلاث أكواب ونصف دقيق.

مقدار ثلاث ملاعق زيت نباتي.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة سكر.

بيضتان.

ملعقة صغيرة خميرة.

إثنين ملعقة حليب جاف.

ملعقة صغيرة ملح.

مكونات الحشو

نصف كيلوغرام لحمة مفرومة.

مقدار نصف ملعقة فلفل أسود.

حزمة بقدونس.

بصلة مقطوعة مكعبات صغيرة.

نصف حزمه بصل أخضر مفروم.

مقدار نصف ملعقه كمون.

نصف حزمة كزبرة مفرومة.

مقدار نصف ملعقه صغيره ملح.

طريقة تحضير عجينة السمبوسك