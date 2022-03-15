أسهل المعجنات الرمضانية الهشة حضريها بأقل المكونات

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أسهل المعجنات الرمضانية، المعجنات الرمضانية الكثير منها متواجد طول العام في المحلات ويمكن إعدادها أيضاً في المنزل ولكنها تكون ذو مذاق طيب ومختلف لأنه شهر مختلف يملأه السعادة والبهجة وتجتمع الأسرة لتناول الطعام معا طول الشهر، ولهذا تهتم النساء بتقديم كل ما هو طيب ورائع ويوجد أنواع كثيرة من المعجنات التي يمكن تحضيرها في المنزل وفيما يأتي سوف نقدم طريقة إعداد أفضل وأسهل المعجنات الرمضانية.
أسهل المعجنات الرمضانية
يعتمد العديد من السيدات على عمل المعجنات في شهر رمضان الكريم، حيث تعد سهلة وبسيطة تستسهلها ربه المنزل في تحضيرها لتقديمها على وجبة الإفطار بجانب الأطباق الرئيسية، فعجينتها تعتمد اعتماد كلي على الدقيق والسكر والحليب والملح، فمكوناتها سهلة للغاية وتحضر خلال نصف ساعة فقط.
طريقة عمل السمبوسك في الفرن
المكونات
- ثلاث أكواب ونصف دقيق.
- مقدار ثلاث ملاعق زيت نباتي.
- كوب ماء.
- ملعقة صغيرة سكر.
- بيضتان.
- ملعقة صغيرة خميرة.
- إثنين ملعقة حليب جاف.
- ملعقة صغيرة ملح.
مكونات الحشو
- نصف كيلوغرام لحمة مفرومة.
- مقدار نصف ملعقة فلفل أسود.
- حزمة بقدونس.
- بصلة مقطوعة مكعبات صغيرة.
- نصف حزمه بصل أخضر مفروم.
- مقدار نصف ملعقه كمون.
- نصف حزمة كزبرة مفرومة.
- مقدار نصف ملعقه صغيره ملح.
طريقة تحضير عجينة السمبوسك
- ضعي الماء والحليب الجاف وبيضه واحدة والسكر والخميرة والزيت في خلاط كهربائي واخلطيهم معا لمدة دقيقتين.
- ضيفي الدقيق بالتدريج مع الاستمرار في الخلط حتي تتجانس وتصبح عجينة متماسكة.
- ضعي العجينة في صينية بها رشه دقيق ثم قطعيها إلى كرات صغيرة واتركيها حتى تختمر وتستغرق حوالي نصف ساعة.
- قومي بتحضير الحشوة لحين تختمر العجينة.
- شوحي اللحمة والبصل على النار وضيفي إليهم الكزبرة والبصل والبقدونس وقلبي المكونات معاً.
- ثم ضيفي الكمون والملح والفلفل الأسود عليهم.
- افردي كل كرة من العجينة باستخدام النشابة، ثم ضعي بها خليط اللحمة.
- ضعي السمبوسك في صينية مدهونة زيت ثم ادهني وجه السمبوسك بالبيضة المخفوقة.
- وضعيها على نار متوسطة حوالي ثلث ساعة وذلك عندما يصبح لون ذهبي من الأسفل والأعلى، ثم قدميها وهي ساخنة.
- كما يمكن تحميرها بالزيت الغزير ورفعها على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت.
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