طريقة عمل كب كيك القرفة الهش الخفيف فى المنزل

يعتبر كب كيك القرفة من أنواع الكيك الخفيف الهش والصحي، والتى يعشقها الأطفال كثيراً ويفرحون بعملها جداً لسهولة أكلها، كما أنها تعد من الحلويات اللذيذة والسريعة وتتميز بخفتها وأنها هشة وبتدوب فى الفم، وهى تعتبر من الحلويات المفيدة والمغذية لأنها تحتوى على مكونات صحية فهى تحتوى على البروتين الموجود فى البيض وأيضاً تحتوى على فوائد القرفة المتعددة، فهيا بنا نتعرف سوياً من خلال موقع ثقفني الإخباري على مكونات وطريقة تحضير كب كيك القرفة بالتفصيل.

مكونات كب كيك القرفة

يتكون كب كيك القرفة من مكونات إقتصادية جدا وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي:

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

٥ حبة من البيض.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من القرفة.

رشة من الملح.

للتزيين

١/٤ كيلو من الزبدة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

كوب من السكر البودرة.

١/٢ كوب من الكريم باستير.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل كب كيك القرفة مثل طريقة الكيك ولا تختلف عنها كثيراً فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كمايلي:

نحضر وعاء الخلاط ونضع به البيض والفانيليا والسكر ونخلطهم مع بعض كويس. ثم نضيف عليهم الزيت ونستمر فى الخلط. ونحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق المنخول ونضيف عليه البيكنج بودر ورشة الملح والقرفة. ثم نضيف عليهم الخليط السائل السابق ونقلب بواسطة ملعقة خشبية او سباتولا ونخلط حت يموزك الخليط مع بعضه تماماً ولا يوجد به تكتلات. بعد ذلك نجهز قوالب الكب كيك وندنها ونرشها بالدقيق او نضع بها اوراق الكب. نقوم بسكب الخليط داخل القوالب بالراحة حتى و ومنعبيهاش نترك مسافة لكى يرتفع الخليط. ندخله الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة نصف ساعة. فى وعاء المضرب الكهربائى أو الخلاط نجهز خليط التزيين ونضع به الزبدة والكريم تشيز والقرفة والسكر البودرة ونخفقهم مع بعض حتى يتكون لدينا خليط كريمى الشكل. نضعه فى كيس الحلوانى ونزين به القوالب بعد ما تبرد ونضعها فى طبق التقديم وبالف صحة وهنا.

فوائد البيض

يحتوي البيض على الكثير من الفوائد للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي:

يعمل على خفض مستوي الالتهاب فى الجسم لاحتوائه على الكثير من المركبات النشطة بيولوجياً. يقلل من الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي. بعد من الوجبات الخفيفة الممتازة فى بناء العضلات. يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي. يساعد فى زيادة مستويات الطاقة فى الجسم وتنظيم هرمونات الغدة الدرقية.

فوائد القرفة للجسم

القرفة من الأعشاب التى لها فوائد صحية متعددة للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي:

تقلل من أعراض الالتهابات لأنها غنية المضادات الالتهاب. تعمل على خفض مستوى السكر فى الدم. تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة فى تقوية العظام. يساعد فى إنقاص الوزن لاحتوائها على كمية كبيرة من الألياف. يساعد فى الحد من نمو الخلايا السرطانية لاحتوائها على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة.

فوائد الزبدة

هناك بعض الفوائد الصحية الزبدة سوف نتعرف على بعضها فى هذا المقال وهى كالتالي: