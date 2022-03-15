لو عندك بواقى شورما دجاج وشوية جبنة تعالى نعمل ألذ فطيرة سهلة وسريعة

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تعد فطيرة شورما الدجاج بالجبنة من الوجبات الإقتصادية، والتى يتم صنعها ببواقى دجاج أو لحم مطبوخ قبل ذلك لإعطائه طعم ونكهة جديدة، كما انها تعد وجبة مفيدة ومغذية لأنها تحتوى على العجين والحشوة معاً، فهى عبارة عن فطائر محشية ببواقى الطعام ويضاف إليها الجبنة ويرش عليها حبة البركة وكلها اشياء تزيد من قيمتها الغذائية، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير فطيرة شورما الدجاج بالجبنة بالتفصيل. مقادير فطيرة شورما الدجاج بالجبنة تحتوى فطيرة شورما الدجاج بالجبنة على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي: للعجينة ٣ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب من اللبن السائل الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

١/٤ كوب من الزيت.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. للحشو بواقى شورما دجاج.

فلفل اخضر مقطع مكعبات.

١/٢ كوب من الجبنة المودزريلا المبشورة.

جبنة سائلة.

شوية من الريحان والروزمارى والزعتر. للتزيين حبة البركة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل فطيرة شورما الدجاج بالجبنة سهلة وسريعة ويمكنك تجهيزها فى أى وقت وهى كمايلي: نحضر كوب اللبن ونذوب به الخميرة والسكر والخل ونتركهم لمدة ١٠ دقائق حتى تظهر عليها فقاعات من الهواء وتختمر. ثم نقوم بإحضار وعاء عميق وننخل به كمية الدقيق كويس ونضيف عليه الملح والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض كويس. بعد ذلك نضيف عليهم الزيت ونفرك باليد مع اضافة خليط اللبن والخميرة السابق تدريجياً مع العجن. نستمر فى العجن حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة. نلمها زى الكرة وندهنها بالزيت ونغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها حتى تختمر لمدة ٣٠ دقيقة. فى ذلك الوقت نقوم بتجهيز الحشوة ونحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها بواقى الشورما مع الفلفل الأخضر المقطع مكعبات صغيرة وحبوب الذرة. نجهز صينية وندهنها بشوية زيت ثم نقوم بفرد العجينة بها. ندهن العجينة بالجبنة السائلة ثم نوزع الحشو عليها. ونرش عليها الريحان والزعتر والروزمارى ونضيف فوقهم الجبنة المودزريلا المبشورة ونزين الوجه بحبة البركة. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠ فى الرف الأوسط حتى تنضج. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تهدى شوية ثم نقطعها ونضعها فى طبق التقديم وتقدم وبالف صحة وعافية. فوائد الدجاج هناك العديد من الفوائد الصحية للدجاج سنذكر بعضها فيمايلي: يحتوي على نسبة عالية من البروتين فكل ١٠٠ جرام من الدجاج يحتوي على ١٨ جرام من البروتين. يعتبر مصدر هام للفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B و A وD. يساعد فى إنقاص الوزن لذلك يستخدم فى وصفات الرجيم. يعمل على انقاص ضغط الدم المرتفع وذلك بنتاوله دائماً. كمية الدهون المشبعة به قليلة جداً لذلك فهو يحمى من خطر الإصابة بالكوليسترول. فوائد الخميرة هناك العديد من الفوائد الصحية للخميرة والتى سوف نتعرف عليها فيمايلي: تمد الجسم بالطاقة لأنها تحتوى على فيتامين ب ١٢ الذي يمد الجسم بالقوة والنشاط. تعمل على تقوية جهاز المناعة وتعالج الالتهابات التى تحدث نتيجة الإصابة البكتيرية. تساهم فى علاج حالات الإسهال. تعمل على تقوية الأظافر وتجعلها أكثر صحة. فوائد اللبن للحليب فوائد كثيرة للجسم ولابد من تناوله يوميا فى الصباح أو المساء وإليكم بعض هذه الفوائد فيمايلي: يساعد فى تعزيز القدرة على النوم والاسترخاء. يعمل على تعديل المزاج خلص من الاضطرابات النفسية والاكتئاب. يساعد على تقوية صحة العظام لأنه غنى والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور ويقى من هشاشة العظام. يعمل على تقوية المناعة وحماية خلايا الجسم. يقلل من مخاطر الإصابة بالسمنة. عمر شويل - جدة لو عندك بواقى شورما دجاج وشوية جبنة تعالى نعمل ألذ فطيرة سهلة وسريعة - ثقفني

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