ببيضة واحدة أعملي الكرواسون بالجبنة بالطريقة الأصلية وبعجينة قطنية وطرية والطعم روعة

الكرواسون من أنواع المخبوزات الأيطالية التي تبدو بطعم ونكهة رائعة وذات طعم هش يجذب العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار لتناوله، والكرواسون من المخبوزات المتعددة الحشوات التي نلاحظ أنه يمكن حشوه بحشوة الجبنة أو حشوة الشيكولاتة وغيرها من الحشوات الأخرى اللذيذة، ونتيجة لطعم الكرواسون الرائع يمكننا أن نعتمد عليه وإستخدامه كوجبة أساسية وتناوله في وجبات الإفطار بجانب المشروبات التي تقلبين عليها أو تناوله مع المأكولات الأخرى اللذيذة الخفيفة، وليس الحشوة وحدها هي التي تعطي الطعم الرائع للكرواسون بل الأساس في ذلك هو العجينة الهشة التي نلاحظها عند تناوله ويعتقدون أن السيدات لا يستطعون الحصول على نتيجة نفس الطعم الهش للكرواسون في المنزل لأنهم يعتقدون أنه يحتاج إلى بعض الماكينات الخاصة والتي لا تتوفر إلا في مصانع المنتجة.

على الرغم من أن كل هذا الكلام خاطئ ويمكنك سيدتي الحصول على نفس الطعم الهش للكرواسون في المنزل بطريقة أفضل من الطريقة المباعة وبأقل تكلفة من الخارج والسبب في ذلك هو العجن الجيد لعجينة الكرواسون، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل ومكونات عمل الكرواسون بحشوة الجبنة في المنزا بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل الكرواسون بالجبنة

كوبان ونصف من الدقيق.

كوب واحد من الزبدة.

كوب واحد من الحليب.

خمسة ملاعق كبيرة من السكر.

خمسة ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.

حبة واحدة من البيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كمية من الجبنة للحشو.

طريقة عمل الكرواسون بالجبنة