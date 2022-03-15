نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببيضة واحدة أعملي الكرواسون بالجبنة بالطريقة الأصلية وبعجينة قطنية وطرية والطعم روعة في المقال التالي
الكرواسون من أنواع المخبوزات الأيطالية التي تبدو بطعم ونكهة رائعة وذات طعم هش يجذب العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار لتناوله، والكرواسون من المخبوزات المتعددة الحشوات التي نلاحظ أنه يمكن حشوه بحشوة الجبنة أو حشوة الشيكولاتة وغيرها من الحشوات الأخرى اللذيذة، ونتيجة لطعم الكرواسون الرائع يمكننا أن نعتمد عليه وإستخدامه كوجبة أساسية وتناوله في وجبات الإفطار بجانب المشروبات التي تقلبين عليها أو تناوله مع المأكولات الأخرى اللذيذة الخفيفة، وليس الحشوة وحدها هي التي تعطي الطعم الرائع للكرواسون بل الأساس في ذلك هو العجينة الهشة التي نلاحظها عند تناوله ويعتقدون أن السيدات لا يستطعون الحصول على نتيجة نفس الطعم الهش للكرواسون في المنزل لأنهم يعتقدون أنه يحتاج إلى بعض الماكينات الخاصة والتي لا تتوفر إلا في مصانع المنتجة.
على الرغم من أن كل هذا الكلام خاطئ ويمكنك سيدتي الحصول على نفس الطعم الهش للكرواسون في المنزل بطريقة أفضل من الطريقة المباعة وبأقل تكلفة من الخارج والسبب في ذلك هو العجن الجيد لعجينة الكرواسون، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل ومكونات عمل الكرواسون بحشوة الجبنة في المنزا بطريقة سهلة وبسيطة.
مكونات عمل الكرواسون بالجبنة
- كوبان ونصف من الدقيق.
- كوب واحد من الزبدة.
- كوب واحد من الحليب.
- خمسة ملاعق كبيرة من السكر.
- خمسة ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.
- حبة واحدة من البيض.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- كمية من الجبنة للحشو.
طريقة عمل الكرواسون بالجبنة
- أحضري العجان الكهربائي وضعي به الدقيق ثم ضيفي ربع ملعقة صغيرة من الملح وخمسة ملاعق كبيرة من الخميرة والسكر وقلبي المكونات بالعجان جيدا.
- بعد ذلك ضيفي البيض وكوب واحد من الحليب السائل مع كوب من الزبدة وقومي بعجن المكونات حتى تحصلي على عجينة طرية ولذيذة وإذا لم تصلي إلى نفس القوام قومي بإضافة كمية من الحليب تدريجيا.
- أتركي العجينة حتى تختمر، وبعد خمور العجينة قومي بعمل كرات منها واتركيها مرة أخرى لتتضاعف كميتها.
- ثم قومي بفرد كرة واحدة من العجين بالنشابة حتى تصبح رقيقة ثم أفردي كرة أخرى عليها وأعجنيهما مرة أخرى ببعضهما، بعد ذلك قومي بعجن وفرد الكرتين ببعضهما ثلاث مرات حتى تتمكني من الحصول على الطعم الهش والمتعدد الطبقات.
- بعد ذلك قومي بوضع حشوة الجبنة بمنتصف العجينة وقومي بتقفيلها على شكل مثلث وقومي بإزالة أي زوائد.
- كرري نفس الخطوات مع باقي الكمية الأخرى، بعد ذلك قومي برصها في صينية بها سمنة وأدخليها في الفرن حتى تنضج وبعد نضجها أخرجيها من الفرن وتصبح جاهزة لتقديمها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ببيضة واحدة أعملي الكرواسون بالجبنة بالطريقة الأصلية وبعجينة قطنية وطرية والطعم روعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.