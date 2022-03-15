كريم النشا وعصير الليمون لتبييض وتفتيح وتنظيف البشرة بعمق وإزالة الأسمرار والجلد الميت

توجد العديد من المنتجات المتخصصة بالبشرة التي تعمل على عناية البشرة والإهتمام بها، وتعد من أكثر المنتجات التي تقوم الفتيات بإستخدامها هي المنتجات الخاصة بالمستحضرات التجميلية التي تحتوي على المواد الكيميائية الضارة بالبشرة حيث تعمل على إرهاقها وظهور التجاعيد بها والشيخوخة المبكرة التي تجعل الفتيات يصابون بعدم الثقة في أنفسهم، وعلينا الإهتمام والإعتناء بالبشرة بالطريقة الصحيحة والطبيعية والتي تكسبنا النتيجة المضمونة والناجحة، وليس كل ما هو مكون طبيعي يعالج مشكلات البشرة حيث توجد هناك العديد من المشكلات المختلفة المتعلقة بالبشرة وكل مشكلة من هذه المشكلات تحتاج إلى مكونات ووصفات مختلفة عن غيرها لحل المشكلة الخاصة بها والقضاء عليها وتعد من أكثر الأخطاء الشائعة التي تقع بها الغالبية من الفتيات هي عندما يرغبون في تفتيح البشرة.

ويحلمون بأن تصبح بيضاء مثل الحليب يقومون بإستخداك وصفات طبيعية ولكنهم لم يصلون لأي نتيجة بل تظهر عليهم مشكلات أخرى على البشرة مثل تهيج الجلد أو ظهور حب الشباب وغيرها من العلامات الأخرى وقد تظهر هذه العلامات نتيجة إستخدام الخلطات الطبيعية الغير صحيحة والغير متخصصة في علاج المشكلة التي تعانين منها لذلك على جميع الفتيات بأن يقوموا بإختيار الوصفة المناسبة لحل المشكلة التي تعانين منها، ومن أكثر المشكلات التي تواجه الغالبية من هؤلاء الفتيات هي إسمرار لون البشرة نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو عدم الإلتزام بنظام وروتين النظافة الخاصة بالبشرة.

لذلك يلجأون إلى البحث عن بعض الوصفات الخاصة بتفتيح البشرة ولا يوجد هناك علاج أفضل من إستخدام كريم النشا وعصير الليمون الغني بفيتامين سي الذي يعمل على تغذية البشرة وسريان الدورة الدموية في الوجه مما يعمل في النهاية إلى الوصول إلى النتيجة التي تحلمين بها، وعلينا بعرض إليكي طريقة عمل ومكونات كريم النشا وعصير الليمون في المنزل بدون مجهود ولا تكلفة.

مكونات عمل كريم النشا وعصير الليمون

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جونسون.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

طريقة عمل كريم النشا وعصير الليمون