بمكونات بسيطة .. حضري البسبوسة بالزبادي في المنزل مثل الجاهزة تماماً

تعد البسبوسة بالزبادي نوعاً فريداً لدى الكثير من الناس لمذاقها اللذيذ وطعمها الشهي والطيب، حيث تتواجد في معظم البيوت وخاصة في شهر رمضان على الموائد المزينة بأشهى الأطعمة والحلويات وتعتبر البسبوسة بالزبادي من أكثر الحلويات الموجودة في ذلك الوقت، لذلك تحاول الكثير من ربات البيوت إعدادها بطريقة جيدة وجديدة للحصول على أفضل مذاق، لذلك في مقالنا هذا سوف نتعلم معاً أفضل طريقة لعمل البسبوسة بالزبادي فتابعونا.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

تعد بسبوسة الزبادي واحدة من أفضل وألذ أنواع البسبوسة، تحضر بمكونات سهلة وبسيطة ولا تحتاج لمجهود، مذاقها هش ولذيذ ويمكن تحضيرها في العزائم والحفلات وأعياد الميلاد والمناسبات والتجمعات العائلية، مكونات البسبوسة موجودة في كل مطبخ ويمكن تحضيرها على وجبة الإفطار أو العشاء بجانب كوب الشاي أو الحليب.

المقادير:

كوب واحد من السكر.

مقدار كوب فقط من السميد.

كوب واحد من الزيت.

مقدار كوب فقط من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة من البكينج بودر.

مقادير شربات البسبوسة

كوب من الماء.

كوب من السكر.

بعض قطرات ماء الورد.

نصف ليمونه متوسطة الحجم.

طريقة تحضير شربات البسبوسة

يتم وضع السكر والماء على النار حتى الغليان.

بعد الغليان يتم وضع ماء الورد وعصير الليمون.

يترك الخليط على النار لفترة بسيطة ثم يتم رفعه من أعلى النار.

طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي

يتم إحضار إناء عميق ويتم وضع كلاً من السكر والسميد ويتم خلطهم جيداً.

ثم نضع الزيت والزبادي ويتم عصر نصف الليمونة على الخليط مع التقليب جيداً.

يتم إحضار صينية ونضع فيها الخليط لمدة 30 دقيقة.

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة عالية.

يتم وضع الصينية داخل الفرن لفترة حوالي أربعون دقيقة.

بعد الوقت يتم إخراج الصينية ووضع الشربات عليها.

يتم تقطيع البسبوسة إلى قطع حسب الحاجة ويتم إدخالها إلى الفرن مرة أخرى لفترة قصيرة وبعدها يتم إخراجها وتوزيعها وبالهنا والشفا.

وأخيراً قد قمنا بشرح طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بطريقة سهلة ولذيذة ومن يريد المزيد من الاستفسار يرجى ترك تعليق وسيتم الرد عليه في أقرب وقت دمتم في خير.