طريقة تحضير بسكوت الخلاط بدون سمنة وزبدة المقرمش في ١٠ دقائق فقط

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طريقة تحضير بسكوت الخلاط الهش المقرمش بدون زبدة ولا سمنة، ويتميز هذا البسكوت بالطعم اللذيذ الرائع والرائحة الممتازة وهي نكهة البرتقال الجميلة ويذوب في الفم من أول أكلة وتفضله جميع الأمهات لأنه اقتصادي ولا يتطلب مكونات كثيرة، كما أن تعتبر طريقة تحضيره من أكثر الطرق سهولة لأنها تتم في وقت سريع جداً باستخدام الخلاط ولا يتطلب وقتاً للتخمير، واليوم سوف نعرض على جميع متابعين موقع ثقفني الإخباري مكونات عمل بسكوت الخلاط التحفة وعرض طريقة إعداده بالتفصيل بطريقة مبسطة.
مكونات عمل بسكوت الخلاط الهش
تعتبر مكونات عمل بسكوت الخلاط من المكونات الاقتصادية التي لا تحتوي على زبدة ولا سمن فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- ٣ أكواب وربع من الدقيق.
- ٢ حبة من البيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب إلا ربع من النشا.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب إلا ربع من السكر.
- ملعقة صغيرة من التانج بطعم البرتقال أو بشر البرتقال.
- كوب إلا ربع من الزيت.
طريقة الإعداد والتحضير
يتم تحضير هذا البسكوت بمجموعة من الخطوات السريعة التي تتم في أقل وقت ممكن وهذه الطريقة كما يلي:-
- نضع البيض في الخلاط الكهربائي ونضيف عليه الفانيليا ورشة الملح.
- ثم نضع عليه السكر وعصير البرتقال والبيكنج بودر ونضرب جميع المكونات معاً في الخلاط حتى يذوب السكر تماماً.
- بعد الخفق نقوم بإضافة الزيت ونضرب أيضاً مرة أخرى حتى تتجانس جميع المقادير.
- نحضر وعاء العجن ونضع به كمية الدقيق ثم نضيف عليه النشا ونقلبهم مع بعض ثم نسكب عليه خليط المكونات السائلة.
- بعد ذلك نعجن المكونات قليلاً حتى نلم العجينة ( عدم العجن فيها كثيراً حتى لا يصبح بها عرق ).
- نكور العجينة بحجم صغير ونبططها قليلاً ثم نسحب العجينة بمشط نظيف مخصص للحلويات أو نشكلها على حسب الرغبة.
- ثم نرص العجين في صينية مدهونة بقليل من الزيت ونترك مسافة بين العجينة والأخرى.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركه حتى ياخذ اللون الذهبي.
ملاحظات مهمة عند عمل هذا البسكوت
عند عمل هذا البسكويت يجب إتباع هذه الملاحظات وهي كالآتي:-
- عند وضع الدقيق نضع ٣ أكواب فقط في البداية ثم نضع ربع الكوب ( على حسب العجينة ) وذلك بسبب تغير حجم البيض المستخدم.
- ربع كوب الدقيق عبارة عن ملعقتين كبيرتين مملوئتان على شكل هرمي حيث أن نقوم بإضافة ملعقة واحدة على حسب العجينة ثم نضع الأخرى إذا لزم الأمر.
- عند القيام بعمل البسكويت في الصيف يجب أن ندخل العجينة الثلاجة مدة قليلة وإذا تم تحضيره في الشتاء نشكله على طول.
البسكويت الإيطالي بالشوكولاتة
تعتبر مكونات عمل البسكويت الإيطالي بالشوكولاتة من المكونات الغير مكلفة ولا تتطلب العديد من الأشياء وهي كما يلي:
- ٢ كوب ونصف من الدقيق.
- نصف ملعقة كبيرة من السكر.
- ٣ حبات من البيض ( ٢ صفار بيضة + حبة كاملة ).
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ٢٢٥ جرام من الزبدة.
- نصف ملعقة كبيرة من السكر البودرة.
- رشة من البيكنج بودر.
- شوكولاتة.
الطريقة
- نحضر إناء ونضع به السكر والزبدة والسكر البودرة ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يذوب السكر تماماً.
- ثم نضيف عليهم البيض والفانيليا ونستمر في الخفق حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك ننخل الدقيق بالمنخل السلك ونقلب به البيكنج بودر، ثم نضيفه بالتدريج إلى الخليط السابق.
- نعجن جميع المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة.
- ثم نقوم بتشكيل البسكويت على حسب الشكل المرغوب، ونصفه في صينية مدهونة.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ١٠ دقائق حتى ينضج البسكوت.
- بعد ذلك نخرجه ونتركه حتى يبرد قليلاً ثم نغمسه في الشوكولاتة ونتركها حتى تتجمد ثم نقدمه بألف هنا وشفا.
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