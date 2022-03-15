حضري حلوى السنيكرز الباردة بطعم رائع ولذيذ أحلى من الجاهزة

حلوى السنيكرز الباردة ، من الحلويات الشهية التي لها شكل رائع وجميل يمكن تحضيرها للضيوف بشكل سريع فهي تتكون مكونات بسيطة، ولا تحتاج إلي الفرن فهي يتم تحضيرها على البارد داخل الثلاجة فكل ما نحتاجه هو بعض من المكونات البسيطة جداً، ولكنها تصنع لنا حلويات تمتاز بشكل رائع وجميل، فهي عبارة عن طبقات من البسكوت متبادلة مع طبقات من خليط من الكريمة الغامقة مغطاة بطبقة من القشطة مع شوكولاتة الحليب والفول السوداني، يتم وضعها في الثلاجة لبضع ساعات ثم يتم تقديمها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل حلوى السنيكرز الباردة بكل سهولة بالمنزل.

مكونات حلوى السنيكرز الباردة

سوف نتعرف على بعض المكونات لعمل حلوة السنيكرز وهي كما يلي:ـ

علبة بسكويت سادة.

كوب حليب بودرة.

نصف كوب سكر بودرة.

4 ملاعق كبيرة دقيق.

4 ملاعق كبيرة نشا بمقدار ٣٠ جرام .

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة زبدة.

نصف كوب كاكاو خام غير محلى.

2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

4 أكواب ماء.

علبة كريم شانتيه.

كوب حليب مثلج.

للطبقة الثانية

كوب قشطة.

كوب فول سوداني.

شوكولاتة غامقة بالحليب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير حلوى السنيكرز الباردة خطوة بخطوة وهى كما يلى:-

نحضر إناء عميق ونضع فيه الدقيق والنشا والحليب البودرة والكاكاو الخام والسكر ونقلبهم جيداً مع بعضهم البعض. ثم يضاف الماء مع الاستمرار في التقليب حتي تذوب المكونات، ثم نضع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر، حتى يغلى ويصبح ثقيل القوام مثل الكريمة. يرفع الخليط من على النار ونضع الزبدة والفانيليا والقهوة ونقلب جيداً حتى تذوب الزبدة تماماً، ثم بعد ذلك نضع الخليط في الثلاجة ليبرد تماماً. ثم نقوم بخفق الكريم شانتيه في إناء كبير مع كوب الحليب المثلج باستخدام المضرب الكهربائي، حتى نحصل على خليط متماسك وثقيل القوام. نخرج الخليط السابق من الثلاجة ثم يضاف إليه خليط الكريم شانتيه مع الخفق جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

طريقة التشكيل