كريم لبان الذكر والنشا أقوي كولاجين طبيعي يخفي التجاعيد ويفتح البشرة بطريقة رهيبة

كريم لبان الذكر والنشا من الكريمات القوية التي تمنح البشرة النعومة والنضارة وتجعلها تبدو جميلة ومتألقة طول الوقت، وهو رائع في تفتيح البشرة السمراء داكنة اللون، كما يمتلك الكريم مادة البوتكس الطبيعية التي تعمل على شد البشرة وإعادة حيويتها ونضارتها، وهو من الكريمات التي تحتوي على مواد طبيعية أمنة تمامًا على البشرة ولا تسبب أضرار جانبية، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة وتستطيع النساء القيام بصنعه بالمنزل بدل من شرائه من الصيدليات، أو مراكز التجميل بأسعار غالية الثمن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم لبان الذكر والنشا أقوي كولاجين طبيعي لشدة البشرة وتفتيحها في أسرع وقت بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات كريم لبان الذكر والنشا

سوف نتعرف على بعض المكونات الطبيعية للكريم التي تمنح البشرة الإشراق والنضارة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة صغيرة من لبان الذكر.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من ماء الورد

نصف كوب من الماء العادي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر والنشا الكولاجين الطبيعي لشد البشرة وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به الماء، و لبان الذكر، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نغطي الوعاء ونتركه مدة ثلاث ساعات حتى يصبح الخليط مثل الحليب. نصفي الخليط جيدًا ونأخذ الماء ونضيف إليه النشا، ثم نقلبهم جيدًا. نقوم بوضع الوعاء على البخار، ثم نقلب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على البخار ونضيف إليه ماء الورد، وزيت جوز الهند، ونقلب برفق حتى تمتزج المكونات وتصبح مثل الكريم. نقوم بوضع الكريم في علبة صغيرة، ثم نقوم باستخدامه يوميًا على البشرة قبل النوم مباشرةً.

طريقة عمل غسول لبان الذكر وماء الورد

سوف نتعرف على طريقة عمل غسول لبان الذكر السحري لتنظيف البشرة من الشوائب بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به ملعقة من لبان الذكر، وربع كوب من الماء العادي، وربع كوب من ماء الورد، ثم نقلبهم مع بعض.

نغطي الوعاء ونتركه لمدة يوم كامل حتى يصبح الخليط مثل الكريم تمامًا.

نصفي الخليط جيدًا من الشوائب، ثم نقوم بوضع الماء المصفى في بخاخ فارغ ونغلق جيدًا.

نقوم برش الوجه كل يوم صباحًا ومساءً، ثم نترك الخليط على البشرة لمدة ثلاث ساعات كاملة.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف نلاحظ أن البشرة أصبحت خالية من الشوائب والتجاعيد وبيضاء مثل الثلج.

فوائد لبان الذكر للبشرة

هناك فوائد لا حصر لها للبان الذكر وسوف نتعرف على بعض منها وهى كما يأتي:-