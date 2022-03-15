طريقة عمل بلح الشام بكل أسراره وقرمشه وسر لونها الذهبي

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طريقة عمل بلح الشام تعد هذه الحلوى من الحلويات الشرقية المصرية الشهيرة، فهي تعد من الحلويات الخفيفة والسريعة التي تتميز بمذاق وطعم رائع المقرمش اللذيذ، لهذا في تعد من الحلويات التي يجتمع الجميع من الكبير والصغير على حبها ولذلك فهي من أكثر الحلويات التي نقوم بتحضيرها في المناسبات و الاحتفالات، و تبحث الأمهات دائماً عن سر تحضير بلح الشام المقرمش مثل الحلواني وسر لونه الذهبي القرمشة وسنقدم لكم أسهل طريقة لتحضير حلوى بلح الشام بكل أسراره مثل الحلواني. مكونات عمل بلح الشام 2 أكواب من الدقيق.

3 حبات من البيض.

⅓ كوب زيت.

3 معالق كبار نشا.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ربع معلقه صغيره ملح

معلقة سكر.

كوب وربع ماء. الشربات. 2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

رشة من الفانيليا.

عصير ليمون. طريقة تحضير بلح الشام المقرمش نضع وعاء كبير ونضع بداخله كوب وربع من الماء و ثلث كوب من الزيت ملعقة السكر ونقلبهم مع بعضهم.

نتركهم حتى يغلو ثم نقوم بإضافة 2 كوب من الدقيق و 3 معالق من النشا.

نقلب هذه المكونات بملعقة خشبية حتى يمتزجا المكونات مع بعضهم على نار متوسطة.

عندما نتأكد من أنه اختفى أثر الدقيق وبدأ رائحته تظهر نرفع الخليط من على النار.

نترك الخليط حتى يبرد تمامًا ولابد من التأكد أنه أصبح بارد.

يمكنك ضرب الخليط في الكبة او بالمضرب الكهربائي لكي يبرد بشكل أسرع.

بعد ذلك نقوم بإضافة حبات البيض بالتدريج بعد أن نتأكد أن الخليط أصبح بارد.

بعد ذلك نقوم بإضافة حبات البيض بالتدريج بعد أن نتأكد أن الخليط أصبح بارد. بعد ذلك نقلب البيض مع الخليط حتى يختفي أثر البيض مع الخليط.

نأتي بكيس حلواني ونقوم بسكب خليط بلح الشام في كيس الحلواني.

بعد ذلك نضع طاسة بها زيت غزير على النار هادئة.

ونقوم بتقطيع بلح الشام بالمقص أصابع متوسطة الحجم.

نحرص ان الزيت يكون بارد أثناء وضع بلح الشام لكي يصبح مقرمش.

نضع أصابع بلح الشام في الزيت البارد ونتركه حتى يتم تسويته من الداخل ويأخذ اللون الذهبي الفاتح.

نرفع حلوى بلح الشام من على الزيت ونقوم بوضعه في الشربات ونقلبه حتى يتشرب من الشربات.

لا نترك قطع بلح الشام في الشربات كثيرًا لكى لا يطري.

نصفي قطع بلح الشام من الشربات جيدًا نضعه في مصفاة.

بعد ذلك نقوم برص قطع بلح الشام في طبق التقديم ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل بلح الشام بكل أسراره وقرمشه وسر لونها الذهبي - ثقفني

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