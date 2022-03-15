حضري بسكويت الشوفان المشبع بالعسل للرجيم

بسكويت الشوفان بالعسل، يعتبر الشوفان بالعسل واحد من الحلويات الصحية التي لديها مذاق شهي للغاية بالإضافة لسهولة تحضيرها فترغب كل ربة منزل في أن تقدم إلى أفراد اسرتها وصفات جديدة وبمذاق شهي ويعتبر بسكويت الشوفان بالعسل من إحدى تلك الوصفات ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير بسكويت الشوفان بالعسل.

طريقة تحضير بسكويت الشوفان بالعسل:

يعتبر بسكويت الشوفان بالعسل من أفضل تلك الوصفات التي تتسم بالمذاق الشهي كما أن المقادير غير مكلفة على الإطلاق وتتبعوا معنا في السطور مقادير تحضير بسكويت الشوفان بالعسل:

بيضة واحدة.

كأس من الدقيق.

نصف كأس من الزبدة.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كأس من العسل.

نصف كأس من الشوفان.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

خطوات تحضير بسكويت الشوفان بالعسل:

يتم تحضير بسكويت الشوفان بالعسل بخطوات بسيطة للغاية وتتبعوا معنا في السطور الآتية تلك الخطوات:

أولًا يتم الحصول على الخلاط الكهربائي ثم يتم خلط كلًا من الزبدة والعسل من أجل أن يتم الحصول على خليط رغوي. بعد ذلك يتم إضافة كلًا من البيض والفانيليا وينم خلطهم سويًا. الحصول على إناء ويتم نخل فيه كلًا من الدقيق والبيكنج بودر والملح ثم يتم إضافة ذلك الخليط إلى الخليط السابق ويتم وضعهم في الخلاط الكهربائي ثم يتم إضافة الشوفان ثم يتم خلطهم سويًا لحين أن تتجانس كافة المقادير. بعد ذلك يتم تسخين الفرن على درجة حرارة مائتان درجة مئوية. ثم يتم وضع ملعقة كبيرة من الخليط في الصينية المغلفة بورق الزبدة يتم الاستمرار في ذلك لحين أن يتم الانتهاء من الكمية ويتم ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى. بعد ذلك يتم تمرير أسنان شوكة على وجه كل قطعة من البسكويت من أجل طرد الهواء من المسام لنضجها أسرع. يتم القيام خبز قطع البسكويت والاستمرار في ذلك لمدة عشرة دقائق لحين أن تنضج ويتغير لونها إلى اللون الأصفر الذهبي. ثم يتم تركه لحين أن يبرد، ثم بعد ذلك يقدم مع فنجان من النسكافيه وبالهناء عليكم جمعيًا.

مقادير تحضير بسكويت الشوفان بالسكر الدايت:

يعد بسكويت الشوفان المشبع له أكثر من طريقة، سنوضح المكونات بالسطور القادمة: