استعدى لرمضان.. البسبوسة المرملة ذهبية وتذوب في الفم ستشرفك امام ضيوفك على مائدة الفطار

تعتبر البسبوسة المرملة واحدة من أهم أنواع الحلويات التي يجتمع على حبها الكثير من الأشخاص، لذلك سوف نقدم لك عزيزتي أفضل طريقة لعملها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل وذلك بدلاً من شراء البسبوسة من محلات الحلواني بمبالغ باهظة وحتى تضمني نظافة مكوناتها أيضاً، فالآن قومي بتحضير المكونات التي سنقوم بعرضها وحضريها لأسرتك.

البسبوسة المرملة

عزيزتي قومي بعمل البسبوسة بطعم لذيذ لا يقاوم وذلك بأسهل الطرق وأبسطها كل ذلك بمكونات موجودة لديك في مطبخك، وإليك طريقة عمل البسبوسة زي الحلواني فيما يلي:

مقادير البسبوسة بالسميد

كوبان ونصف من دقيق السميد.

وكوب من السكر.

سبعة ملاعق كبيرة من السمن أو ما يعادل النصف كوب.

خمسة ملاعق من جوز الهند المبشور.

كوب كبير من اللبن الحليب.

مقادير شربات البسبوسة

كوب ونصف من السكر البني.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.

كوبان ونصف من الماء.

عصير نصف ليمونة.

طريقة عمل شربات البسبوسة

الآن عليكي بتحضير الشربات، فقومي بوضع قدر على النار، وضعي به كوب ونصف من الماء.

بعد ذلك أضيفي إليه كوب ونصف من السكر.

ثم اضيفي عسل النحل.

بعد ذلك قلبي المكونات.

ثم اتركيهم على النار لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك قومي بعصر الليمون عليهم واطفئي النار.

طريقة عمل البسبوسة مثل المحلات

قومي بإحضار بولة وضعي بها دقيق السميد.

بعد ذلك أضيفي إليها كوب من السكر وقلبي جيداً.

ثم قومي بوضع جوز الهند المبشور وقلبي جيداً.

بعد ذلك أضيفي إليهم السمن بعد أن تقومي بتذويبها جيداً.

ثم قلبي المكونات جيداً جداً وهذه الخطوة مهمة كانت الجدات يمونها بس البسبوسة.

بعد ذلك ضعي الحليب على المكونات، وقومي بالعجن الجيد.

ثم احضري صينية وضعي بها ملعقة من السمن وافرديها بها.

بعد ذلك قومي بفرد العجين في الصينية واجعليها متساوية.

يمكنك تزيين البسبوسة باللوز أو السوداني حسب المتوفر لديك.

بعد ذلك ادخلي الصينية في فرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة.

ثم اخرجي الصينية من الفرن بعد أن تتأكدي من نضجها، واسكبي عليها الشربات السابق أعداده.

بعد ذلك قطعيها بعد أن تهدأ.

ثم قدمي البسبوسة الشهية مع كوب من الشاي الساخن.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض أبسط طريقة لعمل البسبوسة المرملة، وذلك لكي تقومي بعملها في المنزل لأسرتك وتبتعدي عن شرائها مرة ثانية لضمان نظافة مكوناتها، الآن عليكي أن تقومي بتحضير المكونات وتتبعي الخطوات السابقة.