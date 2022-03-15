طريقة لإعداد آيس كريم النوتيلا بسهولة

طريقة لإعداد آيس كريم النوتيلا، يقبل الكثير من الناس الكبير قبل الصغير على تناول المثلجات أو ما يسمي بالآيس كريم وبشكل خاص في فصل الصيف، ويعمل الآيس الكريم على إعطاء من يتناوله الإحساس بالانتعاش مزامنة مع أرتفاع درجات الحرارة، وهناك من يتناوله في فصل الشتاء ولكنهم قلة.

طريقة لإعداد آيس كريم النوتيلا

من السهل تحضير الآيس كريم في المنزل بكل بساطة، ولابد من العلم أن الآيس كريم له الكثير من الطرق لإعداده كما هناك الكثير من الأطعمة والنكهات له على سبيل المثال نكهة الشيكولاتة أو الفانليا أو البندق أو الفراولة أو المانجو وغيرهم الكثير من الأطعمة.

ومن الممكن أن نقوم بإضافة المكسرات العديدة كي نعزز النكهة أيضا وتضيف له طعم مميز، وفيما يلي نوضح طرقة إعداد آيس كريم النوتيلا الرائع.

وصفة لتحضير آيس كريم النوتيلا

مكونات آيس كريم النوتيلا

كوب من الكريمة السائلة. معلقة صغيرة ونصف فانليا. أربعة صفار بيض. كوب حليب سائل كامل الدسم. نصف كوب شوكلاتة نوتيلا. ثلاثة أرباع كوب سكر أبيض.

طريقة تحضير آيس كريم نوتيلا

نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع به الحليب السائل والكريمة السائلة على النار.

بعد أن يسخن اللبن نقوم بإضافة نصف كمية السكر الأبيض ونقلب حتي يذوب نهائيا.

نترك الخليط جانبا وفي الخلاط الكهربائي نقوم بإضافة صفار البيض مع باقي كمية السكر.

نقوم بخفق الخليط بالخلاط لمدة لا تقل عن دقيقتين ثم نقوم بإضافة عليهم معلقتان كبيرتان من خليط الحليب.

نخفق الخليط بسرعة بعد إضافة الحليب الساخن ثم نقوم بصب خليط البيض على خليط الحليب.

نقوم بوضع الخليط مرة أخرى على النار مع استمرار التحريك إلى أن يغلظ قوامه ويتكاثف.

نضع الخليط في وعاء آخر ونصب عليه الشوكولاتة النوتيلا ويقلب بالمعلقة حتى تمتزج الشيكولاتة مع الآيس كريم.

نصب خليط الآيس كريم بعلبة محكمة الغلق ويترك في الفريزر من ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى يتجمد.

ملحوظة: بعد أن يتجمد الآيس كريم نقوم بإحضاره ويغرف بمعلقة الآيس كريم أو معلقة عادية في أطباق التقديم وتزين بالمكسرات أو صوص الشيكولاتة أو الكراميل.