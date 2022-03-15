ليدين كالملكات.. خلطة تنظيف الأظافر وطريقة الباديكير المثالية بأفضل طريقة للعناية باليدين

خلطة تنظيف الأظافر، نقدم في هذه المقالة العديد من الوصفات لنظافة وتطويل الأظافر، وهي تعد من أسهل وأسرع وأحسن الطرق التي لا تأخذ وقت أو مجهود، وتقدم مفعول في أقرب وقت، ولا نحتاج إلى أشياء مكلفة، وسنتحدث في هذه المقالة عن طريقة تحضير مكون سري في الخلطة، وسنتحدث عن فوائد المكون السري، تابع معنا في هذه المقالة سوف نتحدث عن أهم الأشياء التي تقدم مفعول في أقرب وقت ممكن.

خلطة تنظيف الأظافر

المكونات

شرائح الليمون.

ماء دافئ.

فرشاة أظافر.

مرطب لليدين.

مبرد حتى الأظافر تكون متساوية.

واحدة من فص الثوم.

التحضير

إضافة بوله فارغه.

إضافة ماء دافئ في الإناء.

إضافة شرائح الليمون في الماء الدافئ.

ثم نقوم بنقع اليدين في الماء لمدة 10 دقائق.

إضافة الفرشاة لفرك الأظافر جيدا حتى تنظف الأظافر.

ثم نقوم بنشف الأظافر جيدا.

إضافة مبرد لبرد الأظافر.

ثم نقوم بفرك الثوم في الأظافر.

يمكنك استخدام المرطب لترطيب اليدين.

أسهل وصفة لتنظيف الأظافر

المكونات

فرشاة أظافر.

مرطب لليدين.

ماء دافئ.

خل تفاح.

التحضير

يتم إحضار إناء فارغ.

إضافة ماء دافئ في الإناء.

ثم نقوم بإضافة اليدين لمدة 5 دقائق

إضافة خل التفاح.

ثم نقوم بإضافة اليدين لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

استخدام الفرشاة لفرك الأظافر جيدا حتى تنظف الأظافر.

ثم نقوم بتنشيف الأظافر جيدا.

قومي باستخدام مبرد لبرد الأظافر.

إضافة المرطب لترطيب اليدين.

علاج اصفرار الأظافر من المانيكير

المكونات

اثنان من معلقه الكربونات.

ماء دافئ.

فرشاة لتنظيف الأظافر.

مبرد حتى تتساوى الأظافر.

مرطب لليدين.

التحضير

قومي بإحضار إناء عميق، ثم إضافة الماء الدافئ في البولة.

إضافة معلقتان من الكربونات.

ثم نقوم بنقع اليدين لمدة 5 دقائق.

إضافة الفرشاة لفرك الأظافر جيدا.

ثم نقوم بتنشيف الأظافر.

وبعدها نقوم بعملية الترطيب لليدين.

ثم نقوم بمبرد الأظافر.

تحدثنا عن خلطة تنظيف الأظافر، وتحدثنا عن أسهل وصفة لتنظيف خلطة الأظافر، وتحدثنا عن طريقة لتنظيف الأظافر، وتحدثنا عن أهمية تنظيف الأظافر، وتحدثنا عن بياض الأظافر من البكتريا، وتحدثنا عن أهمية العناية بالأظافر وتحدثنا عن أهم الوصفات بمكونات بسيطة وسهله وبمكونات توجد في كل منزل.