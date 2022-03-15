نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن ترميه بعد الآن.. فوائد قشر البصل الصحية ندمت أني لم أعرفها منذ زمن وهذه هي طريقة استخدامه في المقال التالي

عمر شويل - جدة البصل يعتبر جزء أساسي في المطبخ واستخدامه في طهي الطعام، لكننا قد نقوم بالتخلص من القشرة الخارجية له غير مدركين بأهميته وفوائده التي قد تصنع العديد من العجائب في حياتنا، لذلك سنوضح لك فوائد قشر البصل التى أكدت عنها العديد من الدراسات والأبحاث عن فوائده الفعالة التي قد تخلصنا من الكثير من المشاكل الصحية.

فوائد قشر البصل

هل كنتم تعلمون أن لقشر البصل فوائد؟! ..

لذا سنقدم لكم فوائد قشر البصل التي تحتوي على الكثير من المغذيات للبشرة والجسم، وطرق استخدامها ومساعدته في التخلص من المشاكل الصحية، التي ستجعلك لا ترميها بعد ذلك مرة أخرى، ومن هذه الفوائد ما يلي.

مضادات للأكسدة

يحتوي على مادة كيرسيتين التي تعمل على حماية الجسم من تكوين الأورام السرطانية والتلف الذي تحدثه.

كما يساعد شرب قشر البصل المغلي أو كشوربة تساعد في الوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة مثل الزهايمر والسكر.

مقاومة الالتهابات

تساعد الغرغرة بمنقوع قشر البصل في مقاومة التهابات الحلق والفم.

كما يستخدم في مقاومة التهابات الجلد كالحكة والتهيجات، من خلال فرك المناطق المصابة بالقشور المنقوعة.

فوائد منقوع قشر البصل

الحماية من تصلب الشرايين وضغط الدم

قشور البصل غنية بالألياف الغذائية التي تحافظ على منع تراكم البلاك من الكولسترول التي تؤدي انسداد الأوعية الدموية.

يساعد في التخفيف من التشنجات، حيث يساعد منقوع قشر البصل على تقليل آلام التشنج العضلي للساقين وتخفيف آلام العضلات والتئامها.

كما يساعد على النوم واسترخاء الأعصاب.

والتي يستخدم بهذه الطريقة غلي القشر لمدة ١/٣ ساعة ثم يصفى ويشرب كالشاي قبل النوم.

قشر البصل لنمو الشعر

إذا كنتِ تواجهين مشكلة في تساقط الشعر أو أنه جاف وباهت، فإليك مكون ذات فاعلية في حل هذه المشكلات من قشر البصل الذي لها فوائد عديدة ومنها:

يقوم على تقوية الشعر وإظهار لونه وتطويله.

يقوم ايضا بمحاربة الفطريات التى قد تتكون في الشعر.

البصل مليء بمادة الكبريت الذي يعمل على نمو الشعر، ومعالجة تساقطه.

ولكم طريقة استخدام خليط قشر البصل

قومى بغلى قشر البصل وعندما يتغير لونه للون البنى احفظيه في زجاجة ويتم استخدامه على فروة الرأس.

يمكنك ايضا باستخدامه بطريقة أخرى عن طريق شطف الشعر بمغلى القشور والمواظبة عليها.

فوائد قشر البصل كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك لقد وضحنا لكم أبرز فوائده واستخدامه للتخلص من بعض المشكلات التى قد تعانى منها في حياتنا اليومية، وعلى الرغم من هذه الفوائد إلا أنه قد يحمل أيضا آثار جانبية وأضرار قد تترتب على استخدامها، مثل الإصابة بالأكزيما، والمعاناة من ضيق في المعدة وغيرها.