طريقة عمل بسكوت الزبدة البيتي الدائب أحلى من المخابز

يعتبر بسكوت الزبدة البيتي من المخبوزات الناعمة التي تمتلك قوام هش ودائب، وطريقة تحضيره بسيطة ومكوناته متوفرة في كل منزل، وكثير من الناس يرغبون في شرائه لأن مذاقه رائع وجميل، وتستطيع الكثير من السيدات القيام بصنعه بكل سهولة بدل من شرائه بأسعار غالية الثمن، كما يوجد للبسكوت أنواع متعددة مثل بسكوت الحليب، وبسكوت الشاي، وبسكوت العشر دقائق، وبسكوت القهوة، وبسكوت النشادر وكلها أنواع جميلة ورائعة وتستطيع جميع الأمهات تحضيرها بكل بساطة، وهو من المخبوزات الجميلة التي تحتوي على قيمة غذائية رائعة تساعد على بناء الجسم وتقوية العضلات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت الزبدة البيتي بقوام دائب وطعم ورائحة جميلة أحلى من المخابز.

مكونات عمل بسكوت الزبدة البيتي

توجد بعض المكونات البسيطة التي يجب التعرف عليها عند عمل هذا النوع من البسكويت الشهي اللذيذ وهى كما يلي:-

كوب من الزبدة.

كوب من السكر الناعم.

حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 كوب من الدقيق.

ذرة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير بسكوت الزبدة البيتي بقوام هش أحلى من المخابز بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر العجان الكهربائي ونضع به الزبدة، والسكر، والبيض، والفانيليا، ثم نخفقهم جيدًا حتى يصبح القوام كريمي فاتح اللون. نقوم بتفريغ الخليط في بوله متوسط الحجم، ثم نقوم بإضافة الدقيق، والملح، والبيكنج بودر ونقلب الخليط جيدًا حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية. نقوم بإحضار كيس الحلواني ونضع به العجين، ثم نتركه مدة 5 دقائق حتى يرتاح. نحضر صينية كبيرة الحجم، ثم نشكل عليها عجينة البسكوت على حسب الأشكال التي ترغبين بها. نشعل الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتى تسخن جيدًا. نقوم بإدخال الصينية الفرن ونتركها مدة عشر دقائق حتى يصبح لون البسكويت ذهبي جميل. نقوم بإخراج صينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تمامًا، ثم نرص البسكوت على طبق التقديم وبألف صحة وهنا.

سر نجاح بسكوت الزبدة البيتي

توجد بعض الأسرار التي يجب التعرف عليها حتى نحصل على مخبوزات هشه وجميلة وهى كما يلي:-