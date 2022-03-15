نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوبان دقيق اعملي الغريبة الناعمة بالفول السوداني في عشر دقايق بمكونات بسيطة في المنزل زي الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يأتي موسم الاعياد وتكثر به المخبوزات والاطعمة والحلويات الكثيرة المختلفة ، كالبسكويت والكحك الناعم والفايش والبيتي فور والغريبة كلا على حد سواء لهم مقادير معينة، لابد من الدقة في عملها كالغريبة فكم تعد سهلة ولكن تحب ان تعمل بكل تروي وهدوء، وهنا سوف نوضح مكونات عمل الغريبة الناعمة .

هناك العديد من الوصفات والحلويات ، ولم يتغير إصرارنا على تناول بعض الحلويات ، مثل تلك التي نشأنا عليها ، مثل البيتي فور ، البسكويت ، النواعم ، والغريبة ، وسنعرض كيف تعمل جميعها هنا. لا ينصح بالسعرات الحرارية للإفراط في تناول الطعام واليكم طريقة عمل الغريبة الناعمه في المنزل بطريقة الحلواني وبكل انواعها المعروفة وبمكونات متوفرة ومضبوطة حتى لا تفشل معنا .

الغريبة الناعمة والتي سميت بهذا الاسم لأنها تعطي احساس باانها ذائبة وسهلة المضغ مما يجعلنا نحبها ونحب شرائها ولان معظم امهاتنا لا تحب شراء مؤكلات من الخارج تبحث عن مكوناتها لتعملها بالمنزل ولانها سهلة العمل ومكوناتها سهلة وسريعة يسهل عملها بالمنزل لذا سنقدم لكي في هذا المقال طريقة عمل الغريبة الناعمه باانواعها في المنزل بدون تعب ومكونات بسيطة.

الفول السوداني من المكسرات يدخل في جميع وصفات الحلويات وتصنع منه حلوي المولد كما يصنع منه الزبد وهي زبدة الفول السوداني التي تستخدم في حشوة الشطائر ودخولها في وصفات الحلوى كما تضيف مذاق خاص ولذيذ كما اننا هنا سوف نوضح طريقة سهله لعمل الغريبة الناعمه والغريبة بالفول السوداني بخطوات سهله وطريقة تحضير بسيطة

الفول السوداني هو مكسرات متضمنة في جميع وصفات الحلويات ومصنوع من السكر الخام والزبدة وزبدة الفول السوداني المستخدمة في حشو السندويشات والمضمنة في وصفات الحلوى. كما تستخدم في الاساس لتزيين الغريبة والحلويات كما ان الغريبة تصنع من ثلاث ممكونات سمن ودقيق وسكر ولان طريقتها سهلة وسريعة يحبها الجميع وتفضل عملها ربة المنزل واليكم الطريقة

في المناسبات والاعياد الرسمية نقوم بعمل الحلويات الشرقيه والتي تتمثل في البيتي فور والكحك والبسكويت والغريبة والتي تعد من اسهل الحلويات من حيث طريقة التحضير والمقادير فهما ثلاث مقادير هما السكر والسمن والدقيق ونخفق المقادير الأولى ونعجن الاخير حتى يتماسك العجين ويكون سهل الرص في الصينية وان ساح وليس متماسك اليكم مكونات عمل الغريبة الناعمه

مكونات عمل الغريبة الناعمة في المنزل

كوب من السكر الناعم

كوبان من السمن البلدي البارد

اربع اكواب من الدقيق

للزينة : فستق أو زبيب أو خرز الغريبة الجاهزة

طريقة تحضير الغريبة الناعمة:

نقوم بوضع السمنة في وعاء خاص بالعجن مع الخفق المستمر بالخلاط الكهربائي ، ثم نقوم بااضافة السكر ونخلط جيدا حتى يصبح القوام كريمي الشكل ثم نقوم بااضافة الددقيق تدريجيا ونقوم بعجن الخليط بالايدي ، كما اذا وجدت ان العجينة مفتتة يمكنك اضافة قليل من الماء كي تتجمع الخليط معك بسهوله نقوم بتشكيل العجين على شكل كره ونزينها بالزبيب أو الفستق أو بما ترغبين ثم نقوم برص كرات الغريبة في صينية الخبز المدهونه مسبقا ، على مسافات متباعده ختى لا تلتصق ببعضها البعض ثم نقوم باادخالها الفرن على حرارة ١٨٠ مدة عشر دقائق فقط ، نتركها تبرد ثم تحفظ في حافظة محكمة الغلق.

مكونات الغريبة بالفول السوداني

من المكسرات يعد الفول السوداني اكثر شهرة واستهلاكا وتكثر استخدامه في الحلويات والوصفات اليومية او كمكسرات وبين الوجبات كسناكس كما يصنع منه الزبدة والتي في صناعه الحلويات والبسكويت ومن الوصفات التي يدخل فيها الفول السوداني الغريبة التي تتكون من الدقيق والسكر وزبدة الفول السوداني اليك طريقة عمل الغريبة والمقادير السهلة وطريقة تحضير بسيطة.

يعد الفول السوداني من المكسرات المشهورة في الدول العربيه اما في الغربية تشتهر باانها تصنع منها الزبده وهي زبدة الفول السوداني ولان طعم فول السوداني مميز جدا مما ندخله في صناعة الحلويات كالفولية وهي مزيج من الكراميل والفول السوداني ، كما يدخل في عمل البسبوسة والكنافة والجلاش وحلوى فول السوداني وهنا سوف نقدم طريقة الغريبة بالفول السوداني ومكوناتها هي .

كوبان من الدقيق

قطعة من الزبده

كوب سكر بودر

نصف كوب زيت

ثلاث ملاعق من زبدة الفول السوداني

طريقة التحضير:

نقوم بخلط كلا من الزبده والزيت والسكر وزبدة الفول السوداني في وعاء العجن حتى يمتزجا سويا بواسطة الملعقة ثم نقوم بااضافة الدقيق تدريجيا ونقوم بعجن الخليط حتى تتجانس مع بعضها البعض ، ثم نقوم بتقطيع الغريبة كرات مع تزينها بالمكسرات ثم ترص في صينية الخبز قد سبق دهنها من قبل مع ترك المسافة بينهم ثم ندخلها الفرن على حرارة 180 مدة 10 دقائق حتى تنضج ، ثم نخرجها من الفرن وتترك لتبرد وتقدم.

مكونات عمل الغريبة الاقتصادية

تعد مكونات الغريبة في الاساس من اسهل المكونات لما تحتويه من سمن و سكر والدقيق و هذا يمكننا اعداد الغريبة الاقتصادية بنصف كيلو دقيق فقط و من السمن ربع كيلو ومن السكر البودرة كوب و ربع وبخلطهم مع بعضهم ليتكون خليط متماسك لا يسيح على صينية الخبز اذا وضع بالفرن و هذه هي مكونات الغريبة الاقتصادية

1/2كيلو دقيق

ربع كيلو سمن

كوب وربع سكر بودر

مكسرات للتزيين

طريقة تحضير: