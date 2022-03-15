اصنعي بنفسك بسكوت نواعم الأصلي بقوام هش ودائب أحلى من الجاهز

بسكوت نواعم الأصلي ، من أجمل أنواع البسكويت التي يقبل على شرائها الكثير من الناس، ويعرف بقوام الدائب الهش ومذاقه الطيب الذي يجذب الناس إليه، كما يحتوي على بعض المكونات البسيطة التي تجعلك تقومي بتحضيره في البيت بدل من شرائها من الخارج لكي تضمني السلامة والنظافة لأسرتك، وهو من المخبوزات التي تقدم في الشعور بالأعياد والمناسبات ويعطي الشعور بالبهجة والسعادة أثناء التجهير، كما يوجد للبسكوت أنواع عديدة يمكن تجهيزها في الأعياد والمناسبات مثل بسكوت الزبدة، وبسكوت القهوة وهو من المخبوزات التي تمتلك طعم ورائحة مختلفة، وبسكوت العجوة وهو من أشهر أنواع البسكوت، وبسكوت النشادر وهو يقدم في عيد الفطر والأضحي، وبسكوت البرتقال وهو من المخبوزات التي تمتلك نكهة جميلة وطعم مختلف، وبسكوت السمسم وهو يحتوي على قيمة غذائية رائعة، وبسكوت العشر دقائق وهو من أرع أنواع البسكوت في التحضير، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت نواعم الأصلي بقوام دائب وهش أحلى من محلات الحلواني بخطوات بالمنزل.

مكونات بسكوت نواعم الأصلي

يحتوي على مكونات بسيطة تجعلنا نقوم بصنعه في البيت بكل سهولة وهى كالتالي:-

كيلو دقيق.

نصف كيلو من الزبدة.

4 حبات من البيض.

كيس بيكنج بودر.

نصف كوب من الحليب.

ملعقتين من النشا.

ملعقة صغيرة من عصير البرتقال المجفف.

نصف ملعقة من النشادر.

2 كوب من السكر البودرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل بسكوت نواعم الأصلي بقوام دائب وهش أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر العجان الكهربائي ونضع به الزبدة، والسكر ونخفقهم جيداً حتى يصبح لون الخليط فاتح اللون وهش. نقوم بإضافة البيض، والفانيليا بالتدريج على الخليط ونخفق باستمرار حتى يختفي البيض تماماً. ثم نقوم بإضافة الحليب، والنشادر على الخليط ونخفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نقوم بإضافة الدقيق، والنشا، والبيكنج بودر ونخفق حتى يختفي البيض تماماً. نحضر بولة ونضع بها العجين ونعجنها لمدة دقيقة حتى تتماسك العجينة مع بعضها. نقوم بوضع العجين في كيس الحلواني، ثم نحضر صينية كبيرة ونقوم بتشكيل البسكوت عليها على حسب الأشكال التي ترغبين بها. نشعل الفرن على درجة حرارة 160 ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نضع الصينية داخلها ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.

نصائح عند عمل بسكوت نواعم الأصلي

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي تساعدنا على عمل مخبوزات جميلة بالمنزل وهى كما يلي:-