نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الخضروات التي تؤخر الإصابة بالشيخوخة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خضروات تؤخر الشيخوخة، البعض منا لا يمكنه تقبل فكرة أن الجسم يصاب بالكبر والشيخوخة مع الوقت نتيجة طبيعية للتقدم في العمر، لهذا يلجأون إلى الطرق التي تجعلهم شباب طوال الوقت مع العلم أنه لا توجد طريقة علميًا من أجل وقف الشيخوخة ولكن توجد طرق لإبطاء الشيخوخة وأفضلها هي الطرق الطبيعية المعتمدة على الفاكهة والخضروات والأطعمة المفيدة للجسم، فإن معظم تلك الأطعمة له دور كبير في الحفاظ على صحة الجسم داخليًا وخارجيًا والتأخير من ظهور الشيخوخة على الجسم فما هي الأطعمة المؤخرة للشيخوخة؟

خضروات تؤخر الشيخوخة والإصابة بها

توضح بعض الدراسات والمواقع العلمية أن الخضروات بشكل خاص لها تأثير كبير في الحفاظ على صحة الجسم والجلد والبشرة وقدرتهم على القيام بوظائفهم الحيوية، ولكن معظم الدراسات الحديثة تؤكد أن دور الخضروات الورقية هام في إبطاء عملية الشيخوخة ومن أفضل الخضروات الورقية الكرنب والخس والكيل والسبانخ.

أهمية الخضروات الورقية لإبطاء الشيخوخة

يعود تأثير الخضروات على تأخير الشيخوخة في المركبات والمواد الغذائية التي تتواجد بتلك الخضروات الورقية مثل فيتامين K والفوليك أسيد مع مادة الكاروتين الهامة للبشرة بالإضافة إلى اللونين والنترات، وعندما تمت الدراسة التي تؤكد تأثير الخضروات الورقية على الشيخوخة تم الاستعانة ببعض الأشخاص من عمر 58 سنة إلى 99 سنة وكانوا معافين صحيًا من حيث الإعاقات الإدراكية أو العقلية كالخرف.

وظلت الدراسة مستمرة حتى خمس سنوات وتم متابعة المشاركين طوال تلك الفترة والتعرف على نظامهم الغذائي اليومي، ووجد أن الخاضعين للدراسة الذين اعتمدوا على تناول الخضروات الورقية يعانون بشكل أقل من الإصابة بالتدهور الإدراكي والبالغين كذلك الذين تناول الخضروات الورقية وجد أن نتائجهم المعرفية تتناسب مع أشخاص أقل منهم في العمر بـ11 عامًا.

ودراسة أخرى تمت على مجموعة من الأشخاص من عمر 25 حتى 45 عامًا لأن تلك المرحلة هي التي يبدأ بها التدهور المعرفي حسب الباحثين، من أجل معرفة تأثير مادة اللوتين ووجد أنها ذات تأثير قوي في تطور الوظائف المعرفية، حيث أوضحت النتائج أن من تناول الأطعمة الغنية باللوتين كالأفوكادو والسبانخ قدراتهم الفكرية والإدراكية أفضل بكثير وتتفق مع الأشخاص الأصغر سنًا المشاركين في الدراسة.