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بسكويت العشر دقائق، البسكويت من الاشياء السهلة جداً التي يتم عملها في المنزل، ومناسبة جداً لأي منزل يوجد به أطفال، وممكن عمل البسكوت كفطور بجانب الشاي أو الشاي بحليب أو وجبة سريعة يتم عملها في المنزل للضيوف، سهلة جداً تأخذ ١٠ دقائق بالضبط وكمية البسكويت من كوب دقيق يتم عمل كمية كبيرة من البسكويت. بسكويت العشر دقائق المكونات كوب ونصف دقيق.

نصف كوب زيت.

نصف كوب سكر

معلقة صغيرة من بكينج بودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

بيضة واحدة.

طبق كبير. الطريقة في طبق وضع البيض والسكر والفانيليا والزيت.

وتقليبهم مع بعضهم، وضربهم بالمضرب اليدوي.

لمدة ٦٠ دقيقة، حتى تخلط المكونات ويذوب السكر.

بعدها وضع الدقيق وبكينج بودر وعجنهم.

وفتح الفرن عند درجة حرارة ١٨٠ درجة.

بعدها عمل العجينة كلها على شكل كرات.

بعدها وضعها في صينية، وتغطية الصينية بكيس أو بورق الزبدة.

وبين كل كرتين في الصينية مسافة كبيرة.

ووضع الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة. بسكويت العشر دقايق المكونات كوب دقيق.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب سكر مطحون.

معلقة صغيرة بكينج بودر.

معلقة صغيرة فانيليا.

بيضة واحدة.

معلقة كاكاو خام.

معلقة من الحليب. الطريقة في طبق وضع بيضة وفانيليا وسكر وتقليبهم مع بعضهم بالمضرب.

ووضع الزيت وتقليبهم مع بعضهم.

ووضع رشة الملح، وبكينج بودر وتقليبهم ووضعهم على الطبق.

وتقليبهم تماماً مع بعضهم.

وبعد أن تتماسك العجينة، تقسيمها إلى جزأين.

ووضع الحليب في نصف العجينة، والكاكاو في النصف الآخر.

وبعدها عمل العجينة الشكل الذي يحبه الشخص.

عمل العجينة كرات، أو عملها كرات وفردها فردة بسيطة.

وبعدها الضغط على كل واحدة بالشوكة في منتصف العجينة.

ووضع كل واحدة في السكر المطحون.

وبعدها رص كل العجينة في صينية.

وتدخل الفرن بعدها على درجة حرارة متوسطة، لتأخذ اللون الذهبي. في هذه المقالة تحدثنا عن بسكويت العشر دقائق، الذي يكون أسهل طريقة من طرق الحلويات، وأيضاً طريقة بسكويت العشر دقايق على طريقة الشفات المشهورة جداً والمعروفة وجميع اكلاتها تكون ممتازة وجيدة وحلويات خفيفة جداً، وممكن أن يزينها كثير من الأشخاص بجوز الهند وشوكولاتة فرماسيه. عمر شويل - جدة أسرع وأشيك حلوى.. بسكويت العشر دقائق الهش وسر القرمشة مع مشروبك المفضل لن تشتري الجاهز - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع وأشيك حلوى.. بسكويت العشر دقائق الهش وسر القرمشة مع مشروبك المفضل لن تشتري الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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