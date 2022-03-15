كنز رباني من الطبيعة.. منقوع لبان الذكر وفوائده العديدة للجسم وأضراره

يعتبر لبان الذكر من الأعشاب المعتاد ذكرها في وصفات العناية بالبشرة والشعر بمنقوع لبان الذكر، ويرجع أصول لبان الذكر إلى الهند وشمال أفريقيا، وله الكثير من الفوائد حيث أنه ازداد شهرة في الآونة الأخيرة، وتعددت استخداماته بدايةً من المضغ ، والنقع، والشرب، ويمكن من خلال هذا المقال توضيح فوائده المتعددة بطريقة سهلة.

منقوع لبان الذكر

تعددت طرق الاستفادة من لبان الذكر حيث ظهرت أقراص لبان الذكر، ويمكن عرض تلك الفوائد كالتالي:

تقوية المناعة: يمكن تناول كوب من ماء لبان الذكر المنقوع لمدة كافية حيث يعمل على تحسين عمل الجهاز المناعي، وتقويته في مهاجمة الأجسام الغريبة التي تواجه جسم الإنسان.

علاج الخلايا السرطانية: أيضا قام الباحثون الأمريكيون بعمل الأبحاث التي تؤكد أن تناول لبان الذكر باستمرار يعمل على قتل الخلايا السرطانية، ويعمل على تخفيف الأعراض الناتجة عن العلاج الكيماوي.

تحسين عمل الجهاز الهضمي: بالتالي يعمل تناول لبان الذكر على تخفيف أعراض اضطراب القولون العصبي، وتخفيق أعراض الإمساك المزمن، والتقليل من خطر الإصابة بقرحة المعدة.

تحسين صحة الجلد والبشرة: بالإضافة إلى ذلك يعمل لبان الذكر على تخفيف التهاب الجلد، وتقليل التجاعيد، والتئام الجروح.

مضاد للالتهابات: علاوة على ذلك يعمل على ضبط إنزيمات البشرة مما يحافظ عليها من الالتهابات.

علاج الجهاز التنفسي: من ناحية أخرى يعمل على تذويب البلغم، وتهدئة الكحة، وتوسيع الشعب الهوائية.

تقليل أعراض الشيخوخة: والأهم من ذلك كله حيث يساعد استخدام لبان الذكر على تقليل التجاعيد الناتجة عن تقدم العمر، وإفراز مادة الكولاجين التي تعمل على شد الجلد وتقليل ظهور التجاعيد.

أضرار تناول لبان الذكر

يمكننا تناول الأضرار التي يسببها تناول لبان الذكر فيما يلي:

قد يعمل على تقليل الشهية بشكل ملحوظ مما يقلل من الوزن، ويؤدي إلى تقليل الهيموجلوبين.

ولكن يزيد من آلام البطن.

أيضا يعمل تناوله على حموضة المعدة.

يعمل تناوله على حموضة المعدة. بينما يسبب الصداع المستمر.

ولكن قد يعمل على تعرض السيدة الحامل للإجهاض.

وفي نهاية السطور السابق ذكرها لقد قمنا بتوضيح فوائد وأضرار منقوع لبان الذكر حيث قمنا بتوضيح الفوائد. وهي تقوية المناعة، وعلاج الخلايا السرطانية. وتحسين عمل الجهاز الهضمي، وتحسين صخة الجلد والبشرة، ومضاد للالتهابات، وعلاج الجهاز التنفسي، وتقليل أعراض الشيخوخة.