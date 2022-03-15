12 حقيقة ممكن تساعدك على تحسين جودة شعرك

الانترنت مليان بنصايح وحيل للعناية بالشعر ، وبنفضل نجرب حاجات كتير وفي بعض الاوقات التجارب بتيجي بنتيجة عكسية وبنجهد شعرنا ، عشان كده افضل حاجة انك تعرفي من الخبراء ايه افضل الحاجات اللي ممكن تعمليها وتعرفي ازاي تتعاملي مع شعرك بطريقة صح ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم حقائق عن الشعر ، وازاي تعتني بيه.

حقائق عن الشعر:

1- الشعر بيطول حوالي ½ بوصة في الشهر:

الشعر بينمو حوالي ½ بوصة في الشهر ، كلنا عندنا تقريبا بمعدل 120.000 بصيلة وكلها بتمر بمراحل مختلفة من دورة حياتها ، النمو, الانتقال, الراحة, التساقط ، ولازم تعرفي ان الشعر هيمر بدورته الطبيعية ، بغض النظر من انك قررتي تقصيه او لا.

2- القشرة بتتعرف كمان باسم التهاب الجلد الدهني:

قشرة الراس مش مشكلة فروة الراس الجافة ، لكن في الحقيقة ، انها بتحصل دايما لما بتكون فروة الراس دهنية ، وده بيكون بسبب نمو مفرط لفطر طبيعي اسمه الملاسيزيه على فروة الراس ، وده بينمو في زيوت الراس ، وكل ما الزيت كان اكتر ، كل ما ظهر قشرة اكتر ، في الحالة دي بننصحك تستخدمي انواع الشامبو, الماسكات, علاجات فروة الراس المتخصصة واتباع نظام غذائي غني بفيتامين B والزنك ، واكل اطعمة زي الافوكادو والزنجبيل.

3- عاملي فروة راسك زي باقي بشرتك:

اتأكدي ان فروة راسك نظيفة ورطبة ، بالظبط زي ما بتعملي مع باقي جسمك ، ولو بتمارسي رياضة كتير ، هتحتاجي انك تغسلي شعرك وفروة راسك عدد مرات اكتر.

4- شعر اكتر = غدد دهنية اكتر:

لو شعرك خفيف وناعم ، اكيد لاحظتي انك لو ما غسلتيهوش يوميا ، الجذور بتبقى دهنية اوي ، وده بيحصل لان لما الشعر بيكون خفيف بيكون في شعر اكتر على فروة راسك ، ولان كل شعرة مرتبطة بغدة دهنية ، ده معناه ان عندك غدد دهنية اكتر وبالتالي شعرك هيبقى دهني اكتر.

5- غسل الشعر بيرطبه:

الشعر الكيرلي او الكثيف يمكن يكون شائع عدم غسله كتير او بمعدل اقل من الشعر الخفيف الناعم ، ولكن حطي في اعتبارك ان الغسيل هو جزء من عملية الترطيب ، كل ما غسلتيه كل ما هترطبيه اكتر.

6- الشعر بينمو بشكل مخروطي:

لان الشعر بينمو بشكل مدبب بشكل طبيعي ، فعند الحلاقة ، انتي بتقطعي بس الاطراف الحادة ، يعني بتقصي الشعر عند النقطة الاكتر سمك على طول جذع الشعر ، من ناحية تانية ، لما بتستخدمي الشمع ، بتسحبي الشعره من البصيلة.

ولكن مع ذلك ، في الطريقتين مش هتمنعي استمرار نمو الشعر بشكل مخروطي ، وده السبب ان الحلاقة مش هتخلي الشعر ينمو تاني اكتر كثافة زي ما هو شائع.

7- الطريقة اللي بتجففي بيها شعرك ممكن تتلفه:

سواء جففتي شعرك بالسيشوار ام سيبتيه ينشف بشكل طبيعي مش هيعمل فرق ، لكن الطريقة اللي هتعملي بيها كل واحدة فيهم هي اللي هتفرق ، يعني لو لميتي شعرك هو مبلول, او فركتيه بالفوطة بشكل قاسي ، ده ممكن يتلفه بنفس الشكل لو كنتي استخدمتي معاه السيشوار على درجة حرارة عالية اوي.

8- الشامبو بيزيل الشعر المتساقط بالفعل:

لما بتغسلي شعرك بالشامبو ، كل اللي بيعمله الشامبو هو ازالة الشعر المتساقط بالفعل اللي بيكون اصلا خارج بصيلات الشعر وجاهز للتساقط ، وطبيعي جدا ان يتساقط حوالي 100 شعرة في اليوم ، على عكس ما بيفتكر كتير من الناس ، غسل الشعر بالشامبو مش بيسبب تساقط الشعر ، على العكس ، هو بيحافظ على فروة راسك صحية وهيخلي شعرك ينمو بشكل اقوى.

9- السن اللي بيظهر فيه الشيب بيعتمد على جيناتك:

الميلانين هو المادة اللي بتدي لون لشعرك ، وبالتالي لما انتاجه بيتوقف ، لون الشعر بيتحول للون الرمادي ، وده بيعتمد على حد كبير على جيناتك ، على سبيل المثال ، لو الاب او الام شعرهم اتحول للون الرمادي في سن مبكر ، فده بيزود من احتمالية وراثة ظهور الشعر الابيض عندك في سن مبكر ، ومع ذلك ، ممكن الاجهاد كمان يأدي لتسريع عملية الشيب.

بننصحك ماتشديش الشعر الابيض ، لانه على المدى الطويل هتسببي ضرر لبصيلات الشعر ودي هيعمل نتايج عكسية وممكن يزود المشكلة.

10- الاطراف المتقصفة بتحصل بسبب التعامل الغلط مع الشعر:

تجفيف الشعر بالسيشوار, التجفيف بالفوطة, تمشيط الشعر بقوة, كمان الهوا, الشمس, او حتى لبس الايس كاب في الشتا كلها بتأدي لتلف الشعر بشكل تدريجي ، عشان كده لازم تعتني بيه كويس ، وتعتبر الطريقة الوحيدة للتخلص من الاطراف المقصفة هي قصها.

11- النوم بشكل كافي هيساعد على الحفاظ على صحة شعرك:

لما بننام ، الجسم بينتج هرمون الميلاتونين ، والهرمون ده بينظم النوم وبيساعد على نمو الشعر ، وبالتالي قلة النوم ممكن تأدي لتقليل هرمون الميلاتونين واللي بدوره هيأدي لتساقط الشعر.

من ناحية تانية ، قلة النوم ممكن تسبب التوتر وده بدوره ممكن يسبب تساقط الشعر الكربي ، وهي حالة بتدفع الشعر لمرحلة الراحة وبتسبب تساقط الشعر المبكر.

12- تدليك فروة الراس بيساعد على نمو الشعر:

كتير من الدراسات اثبتت فوايد كتير لتدليك فروة الراس ، بما فيها زيادة كثافة الشعر, تقليل تساقط الشعر ، وده لان التدليك بيمدد خلايا بصيلات الشعر وبالتالي بيحفزها ، وبيساعد كمان على توسيع الاوعية الدموية تحت الجلد وده بيساهم في النمو.

ممكن تدلكي فروة الراس بالراحة بأطراف صوابعك في حركات دائرية اثناء الغسيل, وممكن تستخدمي فرشة او ادوات التدليك ،وممكن تستخدمي مع التدليك زيوت اساسية زي زيت اللافندر او زيت النعناع.

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