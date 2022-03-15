هتبقي أستاذة.. البسبوسة السريعة في ثواني مرملة ودايبة مثل الحلواني بمقادير مظبوطة 100%

تعتبر البسبوسة من ألذ أنواع الحلويات التي يفضلها الكثير من الأطفال والكبار، والتي يتم شرائها من محلات الحلواني لتناولها كتحلية لذيذة ولكن ماذا يمكنك أن تفعلي إذا قام بزيارتك أحد الأقارب فجأة؟، فإذا كنت تحتارين بشأن ذلك فيمكنك عمل البسبوسة السريعة في المنزل بيديك بمكونات متوفرة في كل مطبخ وبطريقة سهلة، والتي سوف نقوم بعرضها من خلال المقال.

البسبوسة السريعة

يمكنك عمل أسرع بسبوسة في منزلك دون الحاجة لشرائها من الحلواني وبطريقة سهلة جداً، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

ثلاثة أكواب من دقيق السميد.

كوب كبير من زيت الذرة.

وكوب كبير من السكر البني.

كوب إلا ربع من اللبن الحليب الدافئ.

أربع ملاعق كبيرة من الزبادي البلدي أو أي نوع متوفر لديك.

أربع ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.

نصف ملعقة كبيرة من الكيك شيف.

ملعقتان كبيرتان من الطحينة.

لتجهيز الشربات (كوب وربع من السكر ويفضل أن يكون السكر البني الخشن، كوب كبير من الماء، عصير نصف ليمونة).

بسبوسة الحلواني

قومي بإحضار وعاء عميق وضعي به دقيق السميد.

أضيفي إليها الزبادي البلدي وقلبيها.

قومي بوضع زيت الذرة وقلبي ثانيةً.

ضعي السكر البني على المكونات وأكملي تقليب.

أضيفي إلى المكونات الطحينة.

قومي بوضع كمية جوز الهند المبشور المذكورة في المكونات.

ضعي الكيك شيف.

الآن عليك أن تقوم بعجن البسبوسة باستخدام اللبن الحليب الدافئ.

أحضري صينية مناسب على النار.

اسكبي الشربات على البسبوسة.

يمكنك تزينها بالفستق.

قومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة، وقدميها بجانب كوب من الشاي.

أسرار نجاح البسبوسة

يجب أن يكون الشربات بارد والبسبوسة ساخنة حتى تتشربه تماماً، فإذا كان الشربات ساخن سيؤدي لأن تصبح البسبوسة كأنها عجينة.

يجب عدم عجن البسبوسة لمدة طويلة، بل تقليب سريع فقط، وذلك لأن زيادة مدة العجن تؤدي إلى أن تصبح البسبوسة ناشفة ويابسة.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة عمل البسبوسة السريعة التي سوف تنقذك عندما يزورك أحد أقاربك فجأة، وذلك بمكونات بسيطة ومتوفرة لديك في منزلك، فقومي بتجربتها ونعدك أنك لن تندمي أبداً على هذه التجربة البسيطة.