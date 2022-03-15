في 5 دقائق بس من غير عجن ولا تخمير حضري فطائر المقلاة السائلة الاقتصادية هشه وقطنية

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فطائر المقلاة السائلة الاقتصادية هشه وقطنية، تعد فطائر المقلاة السائلة من أسهل وأسرع الوصفات التي يمكن تحضيرها في وجبة الإفطار، حيث تقوم ربات البيوت بالبحث دائماً عن وجبات جديدة ومميزة تقدمها لعائلتها لكي تتفادى حدوث أي ملل من تكرار الطعام، ويجب عند تغيير نوع الطعام الاهتمام باختيار طعام صحي ومفيد بالإضافة إلى أن يكون تحضيره سريع ولا يحتاج إلى وقت كبير، ومن خلال المقال سوف نوضح طريقة تحضير فطائر المقلاة السائلة بكل سهولة.
فطائر المقلاة السائلة الاقتصادية هشه وقطنية
يمكن من خلال تحضير هذه المكونات واتباع الخطوات التالية تجهيز فطائر مقلاة شهية ولذيذة في وقتٍ قصير ومن دون أي جهد أو تعب:
مكونات فطائر المقلاة السائلة
طريقة إعداد وتحضير فطائر المقلاة السائلة
- في إناء نقوم بإضافة الدقيق والملح والبيض والسميد والسكر والخميرة والزبادي، ونقوم بوضع الماء بشكل تدريجي مع التقليب حتى نحصل على قوام عجينة يشبه قوام الكيك.
- نقوم بتغطية الإناء بكيس بلاستيكي وتركه لبعض الوقت حتى تختمر العجينة ويتضاعف حجمها.
- يمكن بعد اختمار العجينة وضع بعض المكونات الأخرى لكي تكون وجبة مكتملة ولا تكون بحاجة إلى أي طعام بجانبها، وذلك عن طريق إضافة حبة من الطماطم مقطعة قطع صغيرة، و حبة من الفلفل الأخضر والأحمر مقطعة قطعة صغيرة أيضاً، وملعقتين من البقدونس المفروم، وحبة بصل مفرومة، مع كوب من الجبن القريش وحبة بطاطس نيئة مبشورة، ويتم تقليب كل المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح متجانسة.
- في مقلاة لا تلتصق يتم وضعها على نار هادئة، ويتم دهن قاعها بالقليل من الزبدة.
- بعد ذلك نأخذ مقدار من العجينة ونضعها في المقلاة.
- تترك الفطائر حتى تأخذ اللون الذهبي من الأسفل، ثم نقلبها على الجهة الأخرى لكي تأخذ لون التحمير أيضاً، وفي أي وقت يتم ملاحظة جفاف الوجه يتم دهن القليل من الزبدة.
- تكرر الخطوة السابقة حتى يتم الانتهاء من الكمية كاملة ً.
- وبذلك تكون الفطائر جاهزة للتقديم وهي ساخنة.
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