7 اطعمة لا تعيد تسخينها تسبب أضرار صحية تصل إلى الاصابة بالتسمم الغذائي

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يوجد بعض الأطعمة التي لا يجب أن تسخن مرة أخرى لأنها تتسبب فيه الكثير من الأضرار الصحية حيث تحصل هذه الأضرار إلى الإصابة بالتسمم الغذائي، لذلك يجب على كل شخص أن يعرف هذه الأطعمة وكيف يستفاد من بقايا هذه الأطعمة ولا يجب إلقاء بقايا الطعام في سلة المهملات، فيوجد الكثير من الوصفات التي يمكن أن نستخدمها للإستفادة من بقايا الطعام ولكن أيضاً يجب علينا أن نحترس عندما نعيد تسخين بعض الأطعمة، والتي من أشهرها البيض والدجاج والبطاطس والأرز وغيرها من الاطعمة الأخرى. الأطعمة التي لا يجب تسخينها مرة أخرى الخضروات التي تحتوي على النترات حيث ينصح خبراء التغذية بعدم التدخين هذه الخضروات مثل السبانخ والكرفس واللفت والجزر والخضراوات الورقية لأن النترات في هذه الخضروات تتحول إلى مادة سامة وتتسبب في الاصابة بمرض السرطان كما تحتوي بعض الخضروات مثل السبانخ على كميات كبيرة من الحديد ويتأكسد هذا الحديد عند التدخين مرة أخرى

الأرز لا يجب تسخين الأرز لأنه يتسبب فيه الإصابة بالتسمم الغذائي لأنه يحتوي على بكتيريا شديدة المقاومة تسمى البكتيريا الشرعية العصبية وهذه البكتريا تتكاثر عند التخزين الأرز المطبوخ.

البيض يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين والنيتروجين وقد يتأكسد النيتروجين بسبب إعادة تسخين البيض مرة أخرى. أطعمة أخرى لا يجب إعادة تسخينها الدجاج لا يجب تسخين الدجاج مرة أخرى وحفظها في الفريزر حيث أن اعادة تسخين الدجاج يؤدي إلى تغيير في تكوين البروتين وقد يتسبب في حدوث بعض المشكلات في الجهاز الهضمي.

البطاطس حيث أن البطاطس مصدر مهم جداً ويوجد فيه الكثير من العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب ولا يجب تسخين البطاطس مرة أخرى بسبب عدم التعرض للبكتيريا وتتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي.

الفطر لا يجب تسخين الفطر مره أخرى ولا يجب تخزينه لأنه يحتوي على كميات كبيرة من البروتينات والمعادن والتي قد تتكسر عندما يتم تسخين الفطر مره أخرى.

الزيوت المضغوط على البارد لا يجب تسخين هذه الزيوت مرة أخرى والتي تحتوي على أوميجا 3 مثل زيت الزيتون وزيت بذور الكتان وزيت الكانولا لأن حمض الأوميجا 3 في هذه الزيوت شديد الحساسية وقد تتكسر هذه الأحماض الدهنية وتصبح فاسدة. عمر شويل - جدة 7 اطعمة لا تعيد تسخينها تسبب أضرار صحية تصل إلى الاصابة بالتسمم الغذائي - ثقفني

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