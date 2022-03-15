دراسات توضح عدد ساعات النوم المثالية لكل مرحلة عمرية

الوقت المثالي للنوم لكل مرحلة عمرية، هناك عدة دراسات تمت من أجل تحديد ساعات النوم المناسبة لكل فئة عمرية إذ أن كل مرحلة عمرية تتطلب عدد معين من ساعات النوم والراحة وليس الجميع له نفس المقدار من الراحة، فالأطفال مثلًا لهم الحظ الأكبر من ساعات النوم على عكس كبار السن لهم الحظ الأقل في ساعات النوم وهذا يعود إلى حاجة الجسم للنوم وقدرته على القيام بأنشطته وأعماله اليومية المطلوبة منه، وفي دراسة أتممتها مؤسسة النوم الوطنية بأمريكا تم تحديد عدد ساعات النوم للإنسان حسب عمره.

أهمية النوم للجسم

لا يمكننا أن ننكر دور النوم الكبير في يومنا وعلى حياتنا بشكل عام فبدونه لن يكون هناك تركيز أو قدرة على القيام بالأنشطة اليومية البسيطة وكلما زاد مقدار الساعات بدون نوم قلة الطاقة والتركيز والتفكير، فكما يوضح مدير مركز اضطرابات النوم في جامعة نورث ويسترن لدراسة الطب أن دور النوم هام في التأثير على الوظائف العقلية والقيام بها وكذلك تحسين الحالة المزاجية وتقوية وتنشيط الذاكرة.

وأيضًا وجدت بعض الدراسات التي توضح أن هناك علاقة بين قلة ساعات النوم والإصابة بالسكري، إذ أن قلة النوم ينتج عنها تغييرات جسمية في طريقة التعامل مع السكر الموجود بالجسم فتحدث مقاومة للأنسولين ومنها للإصابة بالسكري، وأيضًا من أضرار قلة النوم تغيير في شهية الشخص وقد تتسبب في زيادة الرغبة في تناول الطعام وخاصةً الطعام الضار فينتج الإصابة بالسمنة.

الوقت المثالي للنوم لكل مرحلة عمرية

ولأهمية النوم الكبرى يجب أن نكون على علم بمقدار الساعات المناسب لنا فكان يشاع أن ثمان ساعات من النوم هي الوقت المثالي للنوم بدون التركيز على الفئة العمرية أو حالة الشخص، إذ أن الفئة العمرية لها تأثير كبير في تحديد وقت النوم المثالي لنا ويتضح من خلال التالي عدد الساعات المناسبة لكل مرحلة عمرية من أجل النوم والتمكن من القيام بنشاط وأداء المهام الوظيفية المطلوبة وهي: