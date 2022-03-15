نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كاسات الكنافة بالمانجو والكريم شانتية احلى وصفة كنافة لرمضان في المقال التالي
تعد الكنافة من الحلويات الشرقية اللذيذة والمفضلة لدى جميع الأشخاص وخاصة فى شهر رمضان الكريم. واردنا فى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى المميز ان نقدم طريقة جديدة ورائعة فى عمل الكنافة. حيث تعد الكنافة من الحلويات المحببة للجميع ولكن تختلف طرق تحضيرها والاذواق. ونوضح في مقالنا هذا طريقة عمل كاسات الكنافة بالمانجو والكريم شانتية كنوع من الحلويات التى تتناسب مع شهر رمضان وامداد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية الهامة.
خطوات تحضير كاسات الكنافة بالمانجو
تعتبر المكونات التي تستعمل في تحضير الكنافة فى المنزل من المكونات التى لا تكلف وفى نفس الوقت نستطيع تحضير الكنافة بعدو وصفات تتناسب مع مختلف الأذواق. مع ضمان الطريقة الصحية فى المنزل والطعم الرائع واللذيذ دون الحاجة الى الشراء من المحلات بتكلفة عالية.
مكونات الكنافة بالمانجو والكريم شانتية
- كيلو من الكنافة الجاهزة الكمية حسب الرغبة والحاجة.
- ثم كيلو من المانجو مقطعة الى مكعبات او شرائح.
- مع كوبان من الكريم شانتيه البودر.
- كذلك كوبان من عصير المانجو.
- ايضا مكسرات حسب الرغبة.
- ثم نصف كوب من الزبدة او السمن.
- كذلك كوب ونصف من السكر الناعم.
خطوات تحضير كاسات الكنافة بالمانجو
- تقشير المانجو وتقطع الى مكعبات صغيرة ويرش عليها بعض السكر وتترك جانبا لمدة تقارب من نصف ساعة.
- ثم تقطيع الكنافة الى قطع صغيرة جدا وخلط كوب من السكر الناعم معها مع بعض الزبدة ويمكن وضع الكنافة فى الفريزر حتى تجف ثم تقطع.
- بعد ذلك يتم تحمير الكنافة فى وعاء بعد وضع بعض الزبدة او السمن فى الوعاء على النار.
- يلاحظ تحمير الكنافة على دفعات او مراحل وليس وضع الكمية كلها مرة واحدة للتحمير.
- بعد ان ننتهى من تحمير الكنافة يتم وضع بعض الشربات الدافئ عليها بالتدريج حتى تمتزج المكونات.
- فى وعاء اخر يتم مزج عصير المانجو مع الكريم شانتيه بالمضرب الكهربائي حتى الحصول على قوام متجانس ومناسب.
- بعد ذلك نحضر كاسات ونضع فيها بعض من الكنافة ثم عصير المانجو بالكريم شانتية ثم قطع من المانجو.اعادة الخطوة مرة اخرى حسب سعة الكاسات.
ملحوظة هامة
- فى بعض الطرق والوصفات يتم استعمال الكريم شانتية الجاهز وليس البودر.
- حيث يتم وضع بعض الكنافة فى الكاسات ثم بعض من عصير المانجو وبعض من الكريم شانتية ثم قطع المانجو.
- اعادة وضع طبقة من الكنافة ثم من الكريم شانتية وقطع المانجو والطريقة المستخدمة حسب الرغبة.
- كما يمكن تسوية الكنافة فى صينية الفرن دون الحاجة الى تحمير ثم نضع عليها بعض الشربات وتوزع فى الكاسات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كاسات الكنافة بالمانجو والكريم شانتية احلى وصفة كنافة لرمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.