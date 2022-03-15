طريقة عمل كاسات الكنافة بالمانجو والكريم شانتية احلى وصفة كنافة لرمضان

تعد الكنافة من الحلويات الشرقية اللذيذة والمفضلة لدى جميع الأشخاص وخاصة فى شهر رمضان الكريم. واردنا فى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى المميز ان نقدم طريقة جديدة ورائعة فى عمل الكنافة. حيث تعد الكنافة من الحلويات المحببة للجميع ولكن تختلف طرق تحضيرها والاذواق. ونوضح في مقالنا هذا طريقة عمل كاسات الكنافة بالمانجو والكريم شانتية كنوع من الحلويات التى تتناسب مع شهر رمضان وامداد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية الهامة.

خطوات تحضير كاسات الكنافة بالمانجو

تعتبر المكونات التي تستعمل في تحضير الكنافة فى المنزل من المكونات التى لا تكلف وفى نفس الوقت نستطيع تحضير الكنافة بعدو وصفات تتناسب مع مختلف الأذواق. مع ضمان الطريقة الصحية فى المنزل والطعم الرائع واللذيذ دون الحاجة الى الشراء من المحلات بتكلفة عالية.

مكونات الكنافة بالمانجو والكريم شانتية

كيلو من الكنافة الجاهزة الكمية حسب الرغبة والحاجة.

ثم كيلو من المانجو مقطعة الى مكعبات او شرائح.

مع كوبان من الكريم شانتيه البودر.

كذلك كوبان من عصير المانجو.

ايضا مكسرات حسب الرغبة.

ثم نصف كوب من الزبدة او السمن.

كذلك كوب ونصف من السكر الناعم.

خطوات تحضير كاسات الكنافة بالمانجو

تقشير المانجو وتقطع الى مكعبات صغيرة ويرش عليها بعض السكر وتترك جانبا لمدة تقارب من نصف ساعة.

ثم تقطيع الكنافة الى قطع صغيرة جدا وخلط كوب من السكر الناعم معها مع بعض الزبدة ويمكن وضع الكنافة فى الفريزر حتى تجف ثم تقطع.

بعد ذلك يتم تحمير الكنافة فى وعاء بعد وضع بعض الزبدة او السمن فى الوعاء على النار.

يلاحظ تحمير الكنافة على دفعات او مراحل وليس وضع الكمية كلها مرة واحدة للتحمير.

بعد ان ننتهى من تحمير الكنافة يتم وضع بعض الشربات الدافئ عليها بالتدريج حتى تمتزج المكونات.

فى وعاء اخر يتم مزج عصير المانجو مع الكريم شانتيه بالمضرب الكهربائي حتى الحصول على قوام متجانس ومناسب.

بعد ذلك نحضر كاسات ونضع فيها بعض من الكنافة ثم عصير المانجو بالكريم شانتية ثم قطع من المانجو.اعادة الخطوة مرة اخرى حسب سعة الكاسات.

ملحوظة هامة