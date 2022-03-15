نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل دبس التمر اللذيذ بمكونين اثنين فقط بطريقة سهلة وبسيطة للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دبس التمر ، يتكون من مكونات بسيطة للغاية وغير مكلفة كما أن طريقة تحضيره كذلك سهلة وبسيطة للغاية، كما يمكن أن نحتفظ به لفترات طويلة في المنزل ويستعمل في العديد من الوصفات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل دبس التمر.

مكونات دبس التمر

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت وغير مكلفة وهي كالتالي:

٣ لتر ونصف من الماء.

كيلو من التمر منزوع النوى (يفضل نوع التمر السكري).

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل دبس التمر وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بجلب إناء ونضع فيه كيلو التمر ولترين من الماء.

ثم نقوم بوضع الإناء على النار بدرجة حرارة متوسطة.

ونترك الإناء يغلي على النار حتى يتفتت التمر تماما في الماء ويخرج جميع السكريات التي بداخله.

ثم بعد ذلك نقوم برفع الإناء من على النار حتي يصبح الخليط بدرجة حرارة دافئة.

ثم نقوم بتصفية ماء التمر جيدا في مصفاة بداخلها شاش ونحتفظ بالماء في إناء آخر.

بعد ذلك نقوم بإضافة لتر ونصف من الماء المغلي إلي كمية ماء التمر التي قمنا بتصفيتها ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نضعه على النار مرة أخرى على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة ونصف.

وفي أول ساعة نقوم بالتقليب من حين لآخر وفي آخر نصف ساعة نقلب باستمرار حتى يثقل قوام الدبس.

وبعدما تمر المدة نقوم برفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.

ثم نقوم بالاحتفاظ به في برطمان زجاجي نظيف محكم الغلق.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل صوص الكراميل والحليب المكثف.

طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل

إعداد الحليب المكثف في المنزل من أسهل ما يكون وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بجلب إناء ونضع فيه أربع أكواب حليب وكوب وثلث من السكر الأبيض.

بعد ذلك نقوم بوضع الإناء على النار على درجة حرارة متوسطة ونستمر في التقليب حتى تذوب جميع كمية السكر.

وبعدما يذوب السكر في الحليب ويبدأ الحليب في الغليان نقوم بتهدئة النار وخفض حرارتها.

وتتراوح مدة مكوث الحليب على النار ما بين ساعة إلا ربع ونصف ساعة.

ويجب أن يكون قوام الحليب عند رفعه من النار خفيف قليلا لأن قوامه سيثقل عندما يبرد.

ويكون الحليب المكثف بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الفانيليا

يمكن تزيين الكيك والعديد من الحلويات المختلفة بهذا الصوص، ويتكون صوص الفانيليا من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناته كالتالي:

ثلث كوب من السكر الأبيض.

كوبين من الكريمة السائلة.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي على طريقة تحضيره وهي كالتالي: