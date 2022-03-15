طريقة عمل صابونة القهوة العجيبة في شد البشرة وتفتيحها والقضاء على التجاعيد في ثواني

صابونة القهوة من أفضل مستحضرات التجميل الخاصة بعناية الجسم والبشرة، وهى تستخدم لشد تجاعيد وترهلات الجسم وتعمل على تفتيح وتوريد البشرة بطريقة رهيبة، وتمنح الجسم ملمس ناعم كبشرة الأطفال، ومكوناتها طبيعية ولا تسبب تلف للبشرة على مدي استخدامها، كما تعمل على تفتيح وتوريد البشرة وزيادة نضارتها، وتوحد لونها وتجعلها كبشرة ملكات الجمال، وتقضي على الحبوب والبثور السوداء نهائيًا وتخلص البشرة من النمش والبقع الداكنة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صابونة القهوة العجيبة لشد البشرة وتفتيحها في ثواني بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات صابونة القهوة العجيبة

تتكون من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من صابون الزيتون المبشور.

كوب من ماء الورد.ثلاث ملاعق من مسحوق القهوة الناعم.

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.

مقدار ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من زيت النعناع.

طريقة تحضير Coffee Soap

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة القهوة العجيبة لشد البشرة والقضاء على التجاعيد بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به الحليب، وماء الورد، والصابون المبشور، ثم نقلبهم مع بعض حتى يذوب الصابون ويصبح مثل الرغوة. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقلب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام ومتماسك. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد، ثم نقوم بإضافة القهوة، والجلسرين، وزيت النعناع، وزيت القرنفل ونقلبهم جيدًا بواسطة المضرب اليدوي حتى نحصل على خليط متجانس. نحضر قوالب الصابون وندهنها بقليل من زيت الزيتون، ثم نصب الخليط داخل القوالب ونسوية جيدًا حتى يصبح الوجه ناعم. نترك القوالب في الهواء لمدة يومين حتى تجف تمامًا، ثم نخرج الصابون من القوالب ونتركه حتى يجف تمامًا. نقوم باستخدام الصابون بشكل يومي على الوجه والجسم حتى نحصل على بشرة أكثر إشراق وحيوية.

فوائد صابونة القهوة للبشرة

تحتوي الصابونة على بعض الفوائد الرائعة الخاصة بصحة البشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

تحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد على تقشير البشرة وتنظيفها من البكتيريا والفطريات.

تساعد على حماية البشرة وتجديد الخلايا وتعيد لها شبابها وحيويتها.

تتغلغل داخل مسام البشرة بسرعة كبيرة فتزيل الدهون والبثور التي تتركم داخلها.

تعطي للبشرة مظهر جمالي رائع وتجعل ملمسها ناعم مثل بشرة الأطفال.

تعمل على توحيد لون البشرة وتعيد لها نضارتها.

ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة

يحتوي الماسك على بعض الخطوات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-