تذوقي أحلى طبق فول محبش بطريقة تدميس الفول بالمنزل بطعم عربة الشارع

يعتبر الفول المدمس من الأكلات المصرية الشعبية المعتادة يومياً على طاولة الإفطار وأحياناً طاولة العشاء حيث تبحث السيدات عن طريقة تدميس الفول بالمنزل بطعم عربة الشارع بأكثر من وصفة، وفي أقل وقت ومجهود لكي تمتع أسرتها بطعم لذيذ بدلاً من شرائه جاهز لكي تضمن نظافة وجودة الطهي، وهذا ما سوف نقوم بعرضه في هذا المقال.

طريقة تدميس الفول بالمنزل بطعم عربة الشارع

يمكنك عمل طبق الفول المعتاد تناوله على مائدة الإفطار في مطبخك بأقل مجهود، وطريقة سهلة.

الفول المدمس بالطريقة المعتادة

بإمكانك التميز في طريقة عمل الفول المدمس بالطريقة التالية:

المكونات

نصف كيلو من الفول.

نصف كوب من العدس الأصفر.

حبة متوسطة من البصل.

حبة متوسطة من الطماطم.

4 فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة من البابريكا.

الطريقة

أحضري وعاء له غطاء محكم.

قوم بغسل الفول، وضعيه في الوعاء.

قومي بوضع الماء ضعف كمية الفول.

ثم قومي بتقطيع البصلة إلى 4 أرباع، وقومي بوضعها مع الفول.

قومي أيضاً بتقطيع حبة الطماطم 4 أرباع، وضعيها في الماء.

قومي بغسل العدس الأصفر وتصفيته جيداً، ويوضع مع باقي المكونات.

ثم قومي بوضع الثوم والبابريكا والبيكنج بودر.

قومي بتغطية الوعاء جيداً.

يوضع الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي، وتقلل النار إلى الهادئة جداً.

اتركي الوعاء لمدة ثلاث ساعات حتى ينضج، وإذا كان بحاجة للماء فيمكنك وضع الماء المغلي مع مراعاة أحكام الغطاء جيداً.

الفول المدمس في حلة الضغط

تعددت الطرق لعمل الفول المدمس ومنها طريقة حلة الضغط بالطريقة التالية:

المكونات

ربع كيلو من الفول.

حبة من الطماطم.

حبة من البصل.

ملعقتين من العدس الأصفر.

الطريقة

قومي بوضع الفول مع الطماطم والبصل والعدس الأصفر في حلة الضغط.

ثم قومي بملأ الحلة بالماء.

قومي بإحكام غلق الحلة بالطريقة العادية.

إنتظري حتى ينضج.

وفي نهاية تلك المقال لقد قمنا بتقديم أكثر من طريقة تدميس الفول بالمنزل بطعم عربة الشارع بوصفة سهلة، ولا تحتاج مجهود، ومن الطرق التي يمكنك عمله بها هي طريقة عمل الفول المدمس بالطريقة المعتادة، وطريقة عمل الفول المدمس في حلة الضغط، وإستمتعي بألذ طبق فول كالجاهز.