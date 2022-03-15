من قلب بغداد.. الكباب العراقي على أصوله بكل أسراره وتكاتة لكل عشاق المشويات

الكباب العراقي من الوصفات البسيطة التي لا تحتاج إلى وقت أو مجهود في تحضيره، وتعد تلك الوجبة من الوجبات الأساسية في المطبخ العراقي، ومن الوجبات المفضلة لدى الكبار والصغار، ومن خلال السطور القادمة يمكن تقديم أسهل وصفة لعمل الكباب على الطريقة العراقية بأقل التكاليف، وأشهى مذاق.

الكباب العراقي

يمكنك تحضير وصفة من ألذ وصفات المطبخ العراقي هي الكباب الذي يعد من الوجبات السهل تحضيرها و التى تشبه كفة الحاتى في مصر بمكونات سهلة، ومتوفرة في مطبخك.

كباب مشوي عراقي

بإمكانك عمل الكباب المشوي بمكونات سهلة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

كيلو من اللحم البقري المفروم.

50 جرام من الدهن.

بصلة متوسطة مفرومة.

ملح طعام وفلفل أسود حسب الرغبة.

4 ملاعق كبيرة من البقسماط المطحون ناعم.

حبة من الفلفل الرومي المفروم.

ملعقتين كبيرتين من البقدونس المفروم.

الطريقة:

في وعاء صغير قومي بتصفية البصلة المفرومة حتى تتخلصي من الماء الزائد بها.

بعد ذلك احتفظي بماء البصل في وعاء جانباً.

ثم في وعاء آخر قومي بوضع البصلة مع كمية اللحمة المفرومة مع الدهن.

بعد ذلك قلبي جيداً ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود.

ثم ضعي البقسماط مع التقليب المستمر حتى تختلط اللحمة مع باقي المكونات.

بعد ذلك ضعي البقدونس المفروم، وقلبي جيداً.

ثم ضعي أيضاً الفلفل الرومي المفروم، وقلبي حتى يتماسك الخليط.

بعد ذلك قومي بتغطية الخليط بقطعة من البلاستيك لمدة ربع ساعة.

ثم أحضري أسياخ الشوي، وقومي بتجفيفها تماماً.

بعد ذلك قومي بتشكيل اللحمة على الأسياخ مع تبليل اللحم بماء البصل حتى يعطيه مظهر، وطعم ورائحة لذيذة.

ثم أحضري قطع الفحم في الشواية، وقومي بإشعالها، وضعيها في الشواية الخاصة بها.

بعد ذلك ضعي الأسياخ طولياً بجانب بعضها البعض.

ثم انتظري لمدة 10 دقائق، وقومي بتقليب الأسياخ على جميع الجوانب حتى تنضج تماماً.

بعد ذلك قومي بإحضار طبق التقديم، وقومي بتزيينه برشة من البقدونس.

ثم ضعي الكباب، وقدميه لأسرتك، واستمتعي بألذ كباب مشوي.

وفي ختام السطور السابق ذكرها لقد قمنا بتوضيح أسهل وأبسط طريقة لعمل الكباب العراقي المشوي على الفحم، ويمكن عمله بأقل مكونات متوفرة في مطبخك، واستمتعي بألذ طبق من الكباب اللذيذ حيث يمكنك تقديمه مع طبق من البطاطس المقلية، وسلطة الطحينة، ويمكن بجانب العيش البلدي أو المكرونة.