نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري كريم الغلابة..كريم الأزر والنشا لتفتيح الوجه والجسم وتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم نتيجة روعه من أول 3 أيام في المقال التالي

كريم الأزر والنشا لتفتيح الوجه والجسم وتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم، كثير من الفتيات يسعين إلى أن يجدوا كريم يقوم بتفتيح بشرتهم حتى تظل جميلة متفتحة وبيضاء، وتتميز بالنضارة والحيوية وبالتالي يبحثن عن بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدهم على الحصول على هذه النتيجة، ولا تتسبب في أي أضرار ومن هذه الوصفات وصفة الأرز والنشا المعرفة بفاعليتها في التفتيح. كريم الأزر والنشا لتفتيح الوجه والجسم سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير كريم الأزر والنشا لتفتيح وبيض الوجه والجسم بمكونات سهله وبطريقة تحضير بسيطة مكونات عمل كريم الأزر والنشا لتفتيح الوجه ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقتين كبيرتين من الماء.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

نصف كوب متوسط من الأرز. طريقة تحضير واستخدام كريم الأرز لتبيض الجسم أولًا نقوم بطحن الأرز جيدا حتى يصبح ناعما مثل الدقيق.

يوضع النشا على طحين الأرز ونقلبهم.

في كوب آخر يتم مزج الماء مع عصير الليمون.

وضع المكون الجاف مع عصير الليمون والماء ويتم مزجهم جيدا.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم نغسله بالماء الفاتر.

بعد ذلك يتم وضع كريم مرطب على الوجه، وسوف نلاظ نتيجة مرضية في تفتيح وشد البشرة ونضارتها . عمل كريم لتفتيح البشرة بالأرز والنشا ينصح باستخدام هذا الكريم لإنه يحتوى على مواد طبيعية فعاله في تفتيح وتبيض الوجه والجسم . مكونات عمل كريم الأزر لتفتيح البشرة ملعقتين كبيرتين من الأرز المطحون.

كوبين من الماء.

عصير نصف ليمونه.

ملعقة صغيرة من النشا.

كبسولة واحدة من فيتامين A. طريقة تحضير واستخدام كريم النشا لتبيض الجسم يغسل الأرز جيدًا ونصفيه من الماء ونضعه بعد ذلك على النار حتى يتشرب الماء وينضج تماما.

نرفع الأرز من فوق النار ثم نتركه يبرد وبعدها نضعه في الخلاط ونطحنه حتى ينعم ويصبح مثل الكريم.

نضع على الخليط عصير الليمون والنشا ونقلبهم.

نضيف إليه كبسولة الفيتامين ونقلبهم حتى تذوب مكونات الكبسولة في الخليط.

نضع الخليط على الوجه وتدليكه تدليك دائري لمدة نصف ساعة ثم نغسله ونكرر هذه العملية مرة كل يوم حتى نحصل على نتيجة مرضية مع مراعاة أنه يمكن استخدام هذه الوصفة في المناسبات فهي تساعد على تفتيح وشد البشرة . عمر شويل - جدة حضري كريم الغلابة..كريم الأزر والنشا لتفتيح الوجه والجسم وتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم نتيجة روعه من أول 3 أيام - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري كريم الغلابة..كريم الأزر والنشا لتفتيح الوجه والجسم وتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم نتيجة روعه من أول 3 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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