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تعد كفتة البطاطس واللحم المفروم من أشهى أنواع الكفتة والتي تتميز بحشوها الرائع وهم ما يجعلها طبق فخم مناسب للحفلات والأفراح والمناسبات السعيدة كما ستكون طبق رائع على الفطور في شهر رمضان المبارك، تابعي المقال فسنوضح لك طريقة سهلة لعمل هذا الطبق بالمقادير والخطوات بالتفصيل. كفتة البطاطس واللحم المقادير اللازمة لعمل الكفتة: نصف كيلو من اللحم المفروم ناعم.

ثلاث حبات كبيرة من البطاطس المسلوقة.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

جزرة كبيرة مبشورة ناعم.

حبة من الفلفل الأخضرالحلو المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم ناعم.

ربع كوب من الشبت الطازج المفروم ناعم.

كوب من البقسماط المفروم الناعم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم أو السبع بهارات.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم ناعم.

كمية من الزيت النباتي الغزيرة للقلي.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز . مقادير الغلاف كوبان من البقسماط الناعم.

بيضتان كبيرتان في الحجم.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم. خطوات تحضير كفتة البطاطس واللحم: في مقلاه لا تلتصق على النار سخني زيت الزيتون. أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى يتغير لونها. قومي بفرم البصل فرماً ناعماً ثم أضيفيه إلى اللحم. قلبي جيداً حتى يذبل البصل. قطعي الفلفل وأضيفيه للخليط وقلبي. يضاف الثوم وتتبل المكونات بالملح والفلفل وتوابل اللحم والجنزبيل والشطة والكركم وتقلب. أضيفي الجزر والشبت وقلبي. اتركي الخليط حتى ينج تماماً ويصبح جاهز للاستخدام ارفعيه من على النار واتركيه يبرد. أحضري البطاطس المسلوقة وقشريها واهرسيها جيداً. شكلي البطاطس على عشكل عجينة دائرية الشكل. يوضع بها كمية من الحشو ثم تشكل على شكل كرة أو أصابع. ضعي الكفتة في المبرد أو الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك. في طبق اخفقي البيض مع الملح والفلفل. في طبق آخر يوضع البقسماط. تغمس الكفتة في البيض ثم تغلف بالبقسماط. يتم تسخين الزيت ثم تقلى الكفتة حتى تصبح ذهبية وناضجة. عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة البطاطس واللحم المفروم في وقت قياسي - ثقفني

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