الجمبري المقلي الشهي والمقرمش بأسهل طريقة

يعد الجمبري المقلي من أفخم وأشهى الأطباق فليس هناك من يحب أطباق الروبيان الشهية خاصة المقلي منه والذي يقدم في المطاعم بأسعار كبيرة وذلك لفخامة الطبق، يمكنك بدلاً من طلب هذا الطبق من المحلات أن تحضريه في المنزل وتقدميه على الغداء للضيوف كما يصلح لسفرة رمضان أيضاً فتابعينا لتعرفي المقادير والخطوات لتحضير الطبق.

الجمبري المقلي

إذا كنت من محبي المأكولات البحرية الفخمة فلن تقاوم هذا الطبق الشهي مع التتبيلة الرائعة والنكهة المميزة المقرمشة

المقادير اللازمة لتحضير الطبق:

سبعمائة جرام من الروبيان كبير الحجم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

مقادير الغلاف:

كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

بيضتان كبيرتان في الحجم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز.

خطوات تحضير الجمبري المقلي: