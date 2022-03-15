نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمبري المقلي الشهي والمقرمش بأسهل طريقة في المقال التالي
يعد الجمبري المقلي من أفخم وأشهى الأطباق فليس هناك من يحب أطباق الروبيان الشهية خاصة المقلي منه والذي يقدم في المطاعم بأسعار كبيرة وذلك لفخامة الطبق، يمكنك بدلاً من طلب هذا الطبق من المحلات أن تحضريه في المنزل وتقدميه على الغداء للضيوف كما يصلح لسفرة رمضان أيضاً فتابعينا لتعرفي المقادير والخطوات لتحضير الطبق.
الجمبري المقلي
إذا كنت من محبي المأكولات البحرية الفخمة فلن تقاوم هذا الطبق الشهي مع التتبيلة الرائعة والنكهة المميزة المقرمشة
المقادير اللازمة لتحضير الطبق:
- سبعمائة جرام من الروبيان كبير الحجم.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
مقادير الغلاف:
- كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.
- ملعقة كبيرة من نشا الذرة.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- بيضتان كبيرتان في الحجم.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز.
خطوات تحضير الجمبري المقلي:
- قومي بتقشير الجمبري ثم أزيلي كيس الرمل الموجود في الظهر.
- يغسل الجمبري جيداً لغزالة أي أتربه أو شوائب.
- في طبق عميق يوضع الروبيان ثم يضاف إليه التوابل.
- أضيفي إليه الملح والفلفل والبابريكا والثوم البودر والكزبرة.
- يضاف عصير الليمون ويمكن إضافة توابل السمك أيضاً إن توفرت.
- قلبي الجمبري في التتبيلة جيداً حتى يتشربها وتتوزع على الحبات.
- غطي الجمبري ثم أدخليه الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى يتشرب التتبيلة.
- ي طبق قومي بنخل الدقيق لإزالة الشوائب والمواد المتكتلة.
- أضيفي النشا وتبلي بالملح والفلفل والبابريكا وقلبي.
- في طبق آخر يوضع البيض ويخفق مع الملح والفلفل الأسود.
- أخرجي الروبيان من الثلاجة ثم اغمسيه في طبق البيض.
- يغمس في خليط الدقيق ويقلب حتى يتغلف تماماً بالخليط.
- يتم تسخين الزيت الغزير على نار متوسطة ثم يوضع فيه الروبيان.
- قلبي الروبيان حتى يصبح ذهبي ومقرمش من كل الجهات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجمبري المقلي الشهي والمقرمش بأسهل طريقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.