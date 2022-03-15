طريقة عمل الفول المدمس وسر نجاح تحضير الفول المدمس

طريقة عمل الفول المدمس هي واحدة من الوصفات التي تقدم كثيرًا سواء على وجبة الفطور أو العشاء ويرجع ذلك لمذاقه الجيد واستحسانه بالنسبة لكافة الأشخاص صغارًا وكبارًا، حيث يرغب الكثيرين في التعرف على طريقته بسهولة في المنزل دون الحاجة لشراءه بشكل يومي من المطاعم الخاصة بعمله، ولكي تحصل على فول مدمس ذات مذاق لذيذ لابد من قراءة مقالنا هذا.

طريقة عمل الفول المدمس

يُعد الفول المدمس من أهم الأطباق الرئيسية التي تقدم على وجبة الفطور، حيث يفضل تناول تلك الوصفة الصغار والكبار أيضًا، لذا يُمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على فول مدمس ذات مذاق شهي ومختلف:

مقادير الفول المدمس

نصف كيلو من الفول.

كمية مناسبة من العدس الأصفر.

ملعقة كبيرة كركم.

حبة من البصل المقطع.

حبة من الجزر المبشور.

حبتان صغيرتان من الطماطم.

حبة صغيرة من الليمون.

خطوات التحضير

يتم وضع الفول في إناء عميق ويترك حتى ينقع لمدة ثماني ساعات.

يتم وضع الفول بعد ذلك في الماء ثم يتم وضعه في الدماسة.

نضيف إلى الفول كلاً من البصل المقطع، والعدس، والجزر وباقي المكونات.

يترك الفول ونضيف إليه الماء المغلي ثم يترك على النار.

يتم تركه على الفول ويترك حتى ينضج وفي حالة انخفاض الماء يتم إضافة كمية أخرى لحين نضوجه.

يُقدم على وجبة الإفطار أو العشاء على حسب الرغبة.

يُمكنك الاحتفاظ به في أكياس في الفريزر لحين الاستخدام.

سر نجاح تحضير الفول المدمس