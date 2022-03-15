نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم النشا والبقدونس لشد البشرة وتفتيحها وإعادة نضارتها من جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم البقدونس والنشا، يعد كريم البقدونس والنشا من الكريمات الغنية التي لها العديد من الفوائد الجمالية للبشرة وإعطائها نضارة وحيوية غير عادية إلى جانب مساهمته فى حل الكثير من مشاكل البشرة التي تعانى منها معظم الفتيات مثل القضاء على التصبغات وإزالة البقع الداكنة والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة والهالات السوداء ومعالجة الحروق الناتجة عن أشعة الشمس.

يمنح البشرة التفتيح والترطيب العالي وذلك بفضل احتواء البقدونس على العديد من الفيتامينات الهامة مثل فيتامين ج، أ والمعادن مثل الفوسفور والحديد والبوتاسيوم وغيرها، إلى جانب النشا المليئ بالعناصر الغذائية الهامة والأحماض الأمينية المعروفة بفوائدها للبشرة، فيمكنك صنع كريم البقدونس والنشا الساحر فى منزلك لاستعادة شبابك مرة أخرى والحفاظ على مظهر وجمال بشرتك بديلا عن شراء الكريمات التجميلية المكلفة والملئية بالمواد الكيميائية، فتعرفي على طريقة تحضير كريم البقدونس والنشا فى خطوات بسيطة.

طريقة عمل كريم البقدونس والنشا

المكونات:

كمية من البقدونس الطازج.

ملعقة صغيرة نشا.

ملعقة ماء ورد.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة زيت لوز حلو.

طريقة التحضير والاستخدام:

قومى بغسل البقدونس جيدا بالماء والخل حتى تضمني نظافة مكونات الكريم.

قطعي عيدان البقدونس ثم ضعيها فى وعاء الخلاط الكهربائي وأضيفي عليها ماء الورد وقومى بضرب البقدونس جيدا ثم صفيه واحتفظي بماء البقدونس.

خذي 4 ملاعق كبيرة من ماء البقدونس وأضيفي عليها النشا وقلبي المزيج جيدا حتى يذوب النشا تماما.

ارفعي المكونات فى حمام ماء ساخن حتى يصبح القوام قليل ومثل الكريم.

أضيفي بعد ذلك جل الصبار وزيت اللوز الحلو إلى الكريم وامزجي المكونات معا حتى تتجانس جيدا.

احتفظي بالكريم فى علبة محكمة الغلق وضعيه فى الثلاجة.

استخدمي الكريم كل ليلة للحصول على بشرة صافية ونقية.

ماسك البقدونس والليمون لتفتييح البقع الداكنة

يمكنك إعداد ماسك البقدونس للحصول على التفتييح السريع عن طريق إضافة كوب من البقدونس المفروم إلى كوبين من الماء ثم رفعهما على النار ونتركه حوالى 15 دقيقة ليغلى ثم نطفئ النار ونترك مغلي البقدونس حتى يبرد تماما، ثم نقوم بتصفيته ونضف على ماء البقدونس عصير الليمون، وعند الاستخدام اغمسي قطعة قطن فى المزيج ومرري بها على الأماكن الداكنة واتركيه حتى نصف ساعة ثم يتم شطفه جيدا بالماء.