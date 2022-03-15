ملفوف السمبوسك المميز على الطريقة الخليجية

تعد وصفة ملفوف السمبوسك من أشهى الوصفات المأخوذة من المطبخ الخليجي وتتميز بطعمها المميز ونكهتها الفريدة حيث تحضر بحشو اللحم أو الدجاج أو أي حشو ترغبين فيه وتقدم في كل وقت، تابعي هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة وطريقة تحضير هذا الطبق الخليجي بالتفصيل.

ملفوف السمبوسك

في شهر رمضان المبارك أو في العزائم والمناسبات حضري ألذ وأفخم طبق وزيني به سفرتك ولن يتطلب منك الكثير من الجهد.

المقادير اللازمة لتحضير الطبق:

علبة من عجينة السمبوسك الجاهزة.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة ناعم.

كوب من الجبن الرومى المبشورة ناعم.

علبتان كبيرتان من الزبادى البلدي.

ملعقتان من صلصة الطماطم الحمراء الجاهزة أو المحضرة بالمنزل.

حبتان من الفلفل الالوان ويمكن الزيادة حسب الحاجة.

ملعقة كبيرة من الزبدة الغير مالحة بدرجة حرارة الغرفة.

بصلة كبيرة مبشورة ناعم

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

خطوات تحضير ملفوف السمبوسك: