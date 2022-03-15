نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملفوف السمبوسك المميز على الطريقة الخليجية في المقال التالي
تعد وصفة ملفوف السمبوسك من أشهى الوصفات المأخوذة من المطبخ الخليجي وتتميز بطعمها المميز ونكهتها الفريدة حيث تحضر بحشو اللحم أو الدجاج أو أي حشو ترغبين فيه وتقدم في كل وقت، تابعي هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة وطريقة تحضير هذا الطبق الخليجي بالتفصيل.
ملفوف السمبوسك
في شهر رمضان المبارك أو في العزائم والمناسبات حضري ألذ وأفخم طبق وزيني به سفرتك ولن يتطلب منك الكثير من الجهد.
المقادير اللازمة لتحضير الطبق:
- علبة من عجينة السمبوسك الجاهزة.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة ناعم.
- كوب من الجبن الرومى المبشورة ناعم.
- علبتان كبيرتان من الزبادى البلدي.
- ملعقتان من صلصة الطماطم الحمراء الجاهزة أو المحضرة بالمنزل.
- حبتان من الفلفل الالوان ويمكن الزيادة حسب الحاجة.
- ملعقة كبيرة من الزبدة الغير مالحة بدرجة حرارة الغرفة.
- بصلة كبيرة مبشورة ناعم
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
خطوات تحضير ملفوف السمبوسك:
- في مقلاه لا تلتصق كالتيفال أو الجرانيت ضعي كلاً من الزبدة والزيت.
- ضعي المقلاه على نار متوسطة حتى تذوب الزبدة.
- تضاف اللحمة المفرومة وتقلب حتى تصبح باللون البني.
- يقطع البصل إلى مكعبات صغيرة الحجم أو يفرم ويضاف إلى اللحم.
- يقطع الفلفل إلى مكعبات ثم يضاف إلى البصل ويقلب.
- يتبل اللحم وبالملح والفلفل ويمكن إضافة توابل اللحم وأي توابل متوفرة.
- قلبي ثم اتركي الخليط حتى ينضج على النار.
- أحضري عجين السمبوسك وافردي أحد الشرائح.
- ضعي كمية مناسبة من الحشو في بداية العجين ثم شكليها على شكل ملفوف.
- أحضري القارب أو صينية الخبز وضعي بها الملفوف.
- يتم خلط كلاص من الصلصة مع الزبادي في طبق منفصل مع رشة من الملح.
- توزع الكمية على الملفوف حى تغطيه.
- أضيفي الجبنة الرومي على الوجه ووزعيها جيداً.
- يمكن إضاف أي نوع من الجنة كالشيدر أو الموتزاريلا أو البارميزان.
- أدخلي الصينية الفرن الساخن حتى تنضج السمبوسك.
- أشعلى الشواية حتى تذوب الجبنة وتحمر وتصبح ذهبية من أعلى.
- أخرجيها من الفرن وتوضع في أطباق التقديم وتقدم ساخنة.
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