نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفكار سهلة للسحور في شهر رمضان وعمل فطائر خضروات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفكار سهلة للسحور في شهر رمضان، تهتم الكثير من السيدات بالبحث عن أفضل الأفكار السهلة التي تساعدهم على تحضير الصحون في وقت قليل بمكونات سهلة وبسيطة ومختلفة بجانب أن تكون مغذية وتمد الجسم بالطاقة والنشاط التي يحتاجها على مدار اليوم أثناء فترة الصيام وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور القادم.

طريقة عمل فطيرة البطاطس والباذنجان

المكونات، حبة بطاطس مقطعة وباذنجان وبصل مفرومة وقليل من الملح والفلفل الأسود وملعقة من الكمون والثوم البودر وملعقة بابريكا وقليل من الزنجبيل وأربع بيضات كوب حليب سائل وملعقتين من الزيت النباتي وملعقتين من الدقيق الأبيض و 2 ثمرة فلفل رومي مقطعة.

طريقة التحضير

يتم تجهيز مقلاة غير قابلة للالتصاق ونضع فيها ملعقتين من الزيت.

بعد ذلك يتم وضع البطاطس المكعبات والباذنجان المقطع مكعبات وتقلب المكونات على نار متوسطة حتى تنضج.

بعد ذلك يتم وضع بصلة مقطعة ناعمة وإضافة القليل من الفلفل المقطع ثم أضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات.

بعد ذلك يتم خفق البيض مع الملح والفلفل الأسود والحليب السائل ويتم تغطيته لمدة 12 دقيقة على نار هادئة ثم يقلب على طبق التقديم وتناوله.

طريقة عمل فطائر خضروات سريعة

المكونات، ثلاث أكواب ونصف من الدقيق وكوب ونصف ماء وحب من البطاطس وثمرة من الفلفل الأخضر والأحمر واثنين بصل أخضر مقطع وأربع ملاعق من البقدونس و 150 غرام من الجبنة الموتزريلا وبصلة مقطعة مكعبات ثمرة من الطماطم.

طريقة التحضير

يتم تجهيز وعاء ووضع في البيض والسكر والملح والخميرة ثم يتم إضافة الحليب والماء وتقلب المكونات مع بعضها.

في الخطوة التالية يتم وضع الدقيق وتقلب المكونات جيدا وتترك لمدة ساعة حتي تتخمر وبعد ذلك نقوم بخلط جميع الخطوات والجبن مع العجين حتى تشبه تصبح سائلة.

بعد ذلك يتم تجهيز مقلاة غير قابلة للالتصاق ونضع فيها الزيت ثم أخذ كمية من العجين وتوزيعها فى الطاسة ويتم تقليبها على الجانبين حتى انتهاء الكمية.