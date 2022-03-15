نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة خبز القرص بالشمر والينسون بطريقة بسيطة في المنزل في المقال التالي
الجميع يحب المعجنات بأشكالها المختلفة ولا شك أن القرص بالشمر والينسون من أشهى المخبوزات والمعجنات حيث تتميز بطعمها الرائع ورائحتها الشهية التي تجعلها لا تقاوم، يمكنك تحضير تلك المعجنات في المنزل بطريقة سهلة والاستمتاع بها وتقديمها لأولادك فتابعينا لتعرفي المقادير التي ستحتاجينها والخطوات بالتفصيل.
القرص بالشمر والينسون
حضري ألذ قرص بنفسك وقدميها على الفطور مع كوب من الشاي أو القهوة أو حتى الحليب للأدولاد واستمتعي به.
المقادير اللازمة لعمل القرص:
- كيلو من الدقيق الأبيض المناسب للمخبوزات.
- كوبان من السمنة البلدي.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة البودر أو الفورية.
- ملعقة كبيرة من السكرالأبيض الناعم.
- رشة من ملح الطعام الأبيض الناعم.
- ملعقة كبيرة من الشمرالصحيح أو المطحون.
- ملعقة كبيرة اليانسون الحب أو المطحون ناعم.
- كوب من الحليب السائل للعجن ويمكن إضافة المزيد حسب الحاجة.
- عبوة من العجوة للحشو
- بيضة واحدة كبيرة.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.
- كوب من السمسم أو حبة البركة للتزيين.
خطوات تحضير القرص بالشمر والينسون:
- يتم نخل الدقيق لإزالة أي شوائب أو تكتلات عالقة به.
- يوضع الدقيق في وعاء عميق ثم يضاف إليه الخميرة والملح والسكر.
- يضاف الشمر واليانسون الحبوب أو المطحون وتقلب المكونات.
- يتم إذابة السمنة ثم تضاف للخليط وتقلب.
- يتم تدفئة الحليب قليلاً قبل الاستخدام.
- أبدأي في إضافة الحليب السائل بالتدريج مع التقليب المستمر.
- عندما تبدأ العجينة في التكون أوقفي إنزال الحليب.
- اعجني المكونات جيداً حتى تتشكل عجينة طرية وناعمة.
- ضعي العجينة في وعاء ثم غطيها بورق الاسترتش.
- تترك في مكان دافيء لمدة ساعة حتى تتضاعف.
- يتم تقسيم العجينة إلى عدة أجزاء متساوية.
- شكلي كل جزء على شكل كرة ثم اصنعيه على شكل قرص.
- ضعي كمية من العجوة منزوعة النواه في كل قرص ثم شكليها مرة أخرى.
- في طبق منفصل تخفق البيضة مع الفانيليا.
- باستخدام فرشاة الطهي وزعي البيض على وجه القرص.
- قومي برش القليل من السمسم أو حبة البركة على الوجه للتزيين.
- ضعي القرص في صينة الخبز ثم غطيها لتتخمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة.
- تخف في فرن ساخن حتى تنضج وتحمر.
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