طريقة خبز القرص بالشمر والينسون بطريقة بسيطة في المنزل

الجميع يحب المعجنات بأشكالها المختلفة ولا شك أن القرص بالشمر والينسون من أشهى المخبوزات والمعجنات حيث تتميز بطعمها الرائع ورائحتها الشهية التي تجعلها لا تقاوم، يمكنك تحضير تلك المعجنات في المنزل بطريقة سهلة والاستمتاع بها وتقديمها لأولادك فتابعينا لتعرفي المقادير التي ستحتاجينها والخطوات بالتفصيل.

القرص بالشمر والينسون

حضري ألذ قرص بنفسك وقدميها على الفطور مع كوب من الشاي أو القهوة أو حتى الحليب للأدولاد واستمتعي به.

المقادير اللازمة لعمل القرص:

كيلو من الدقيق الأبيض المناسب للمخبوزات.

كوبان من السمنة البلدي.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة البودر أو الفورية.

ملعقة كبيرة من السكرالأبيض الناعم.

رشة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ملعقة كبيرة من الشمرالصحيح أو المطحون.

ملعقة كبيرة اليانسون الحب أو المطحون ناعم.

كوب من الحليب السائل للعجن ويمكن إضافة المزيد حسب الحاجة.

عبوة من العجوة للحشو

بيضة واحدة كبيرة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

كوب من السمسم أو حبة البركة للتزيين.

خطوات تحضير القرص بالشمر والينسون: