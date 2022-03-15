طريقة عمل لقمة القاضى العوامة السورية الهشة المقرمشة وصفة رائعة ولذيذة وسهلة

تعد العوامة او لقمة القاضى السورية من الحلويات الشرقية اللذيذة. كما أن لقمة القاضى من الحلويات المنتشرة بكثرة والمحببة لدى الجميع من الصغار والكبار. وهو من الحلويات سهلة التحضير وتعد مكوناتها متوفرة فى كل منزل. وتقدم العوامة فى العديد من المناسبات وفي شهر رمضان الكريم. وتختلف طرق تحضير العوامة من بلد الى اخر حسب عادات وتقاليد وثقافة كل بلد.وترغب الكثير من الأمهات فى تحضير العوامة فى المنزل وتقديمها إلى الأسرة فى مختلف الأوقات والمناسبات. ونوضح طريقة عمل العوامة السورية فى المنزل بطريقة سهلة وبسيطة فى الخطوات التالية.

خطوات تحضير العوامة السورية اللذيذة والمقرمشة

تعد المكونات التى تستعمل فى تحضير العوامة او لقمة القاضى او الزلابية من المكونات البسيطة جدا . مع تواجد هذة المكونات فى كل بيت دون الحاجة الى الشراء من الخارج. وتحتوي العوامة على العديد من العناصر الغذائية التى تمد الجسم بالطاقة كذلك الكثير من الفوائد. ونوضح طريقة عمل العوامة او لقمة القاضى فى السطور التالية.

مكونات العوامة السورية

مقدار اربع اكواب من الدقيق والكمية حسب الرغبة والحاجة.

مع ملعقتان من الخميرة الفورية.

كذلك ملعقتان من النشا.

مع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ايضا ملعقتان من السكر.

رشة خفيفة من الملح.

كذلك ثلاث الى اربع اكواب من الماء الدافئ حسب الحاجة فى العجين.

ثم كمية من الزيت للقلي.

مع كوب من الفستق والمكسرات المطحونة.

ايضا ثلاث اكواب من القطر او الشربات.

مكونات القطر او الشربات

مقدار كوبان من الماء.

ثم كوبان من السكر.

ايضا ملعقة صغيرة من الفانيليا او ماء الورد.

مع ملعقتان من عصير الليمون.

خطوات تحضير العوامة السورية المقرمشة و الهشة

طريقة تحضير العجينة

يتم وضع جميع المكونات الجافة من الدقيق والسكر والملح والنشا والخميرة والبيكنج بودر فى وعاء مناسب.

ثم خلط المكونات بشكل جيد حتى تتجانس وتتداخل معا جيدا.

اضافة الماء الدافىء الى المكونات وتعجن المكونات حتى نحصل على عجينة طرية الى متماسكة.

تغطية العجينة وتترك لمدة ساعة فى مكان دافىء.

طريقة عمل القطر

اولا يتم وضع الماء فى وعاء على نار متوسطة حتى يغلى ثم اضافة السكر مع القليب.

بعد ذوبان السكر يتم اضافة ماء الورد او الفانيليا وعصير الليمون إلى المكونات مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام متوسط الى ثقيل.

ترفع المكونات من على النار وتترك للاستعمال.

طريقة تسوية العوامة السورية