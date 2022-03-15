لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة على الريق..وما هي فوائد وأضرار تناول القهوة

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لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة على الريق، القهوة من المشروبات التي يعشقها الكثير من الناس حول العالم و يتناولونها بعدة طرق منها الساخن والبارد ويتم استخراج حبوب البن من داخل نبتة البن العربي الذي يعرف بجاهزيته للقطف عندما يتحول إلى اللون الأحمر، ويوجد أنواع كثيرة من القهوة مثل القهوة السوداء التي يتم صنعها من حبوب البن المخمرة بدون أي إضافات اخرى وتتميز القهوة بفائدتها الكبيرة على الصحة لما تشتمل عليه من مضادات الأكسدة و مواد غذائية مفيدة للجسم. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة على الريق في الحقيقة إن تناول القهوة على الريق من الممكن أن يسبب عده مشكلات في الجهاز الهضمي للإنسان مثل الانتفاخ أو متلازمه القولون العصبي وعسر الهضم

ولذلك يجب تناول وجبه الإفطار قبل تناول فنجان القهوة صباحا.

حيث أن نتناولها على الريق يمنع الجسم من إنتاج حمض الهيدروكلوريك الذي يساعد في عمليه الهضم، كما أن الجسم يفرز عند الاستيقاظ ماده الكورتيزول التي تساعد على الاستيقاظ والنشاط الطبيعي.

يقوم الجسم باستبدال تلك المادة بمادة الكافيين الموجودة في القهوة مما يؤثر بالسلب على نشاطه.

وارتبطت العديد من الإشاعات بتناول القهوة مثل ارتباطها بأمراض القلب والسرطان رغم أن الدراسات الحديثة أثبتت عدم وجود أي علاقة بين تناول القهوة والإصابة بتلك الأمراض. فوائد تناول القهوة تمتص ماده الكافيين الموجودة في القهوة في مجرى الدم ثم يتم نقلها إلى المخ حيث يوقف مادة الادينوسين مما يعمل على زيادة النواقل العصبية مثل الدوبامين والنورابينفرين مما يؤثر على الخلايا العصبية و يحسن من وظائف الدماغ.

مثل الذاكرة واليقظة كما يعمل على زيادة مستوى الطاقة لدى الفرد وعدم شعوره بالتعب بسرعة كما يحسن من الحالة المزاجية لدى الإنسان.

يساعد تناول القهوة أيضا علي زيادة معدلات الأيض بنسبه تبدأ من 3% إلى 11%.

كما يعمل على زيادة حرق الدهون بنسبه تصل إلى 10% لدى من يعانون من زيادة الوزن.

يعمل تناول القهوة على خفض نسبه الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة تتراوح بين 23% إلى 50% وقد تصل في بعض الحالات إلى 67%.

كما يقلل تناول القهوة من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 20%.

ويقلل الأفكار الانتحارية بنسبه 53%.

كما يقلل تناول القهوة من تطور أمراض الكبد. عمر شويل - جدة لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة على الريق..وما هي فوائد وأضرار تناول القهوة - ثقفني

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