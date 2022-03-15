لعشاق البني البندقي.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو بدون مواد ضارة وتغطية مثالية 100% للشيب

دائمًا ما يرغب عدد كبيرًا من الناس التوصل إلى درجة اللون البني المناسبة للشعر دون استخدام صبغات كيميائية من الممكن أن تسبب أضرار لا حصر لها على الشعر، وبالتالي نجد أن التهافت بالبحث عن طريقة صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو داخل محركات البحث لم تأت من فراغ بسبب ذلك الأمر.

طريقة صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو

تبحث العديد من النساء حول طرق لصبغ الشعر بنى طبيعياً بدون مواد كيمائية، إليكم كافة التفاصيل الخاصة بطريقة عمل صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو بالشكل الآتي ذكره:

المكونات

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقتان من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من خل التفاح.

وملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

3 ملاعق من النشا.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من القرنفل.

صبغ الشعر بني في المنزل

في بداية الأمر نقوم بإحضار كوب من الماء ونضع به ملعقة كبيرة من القهوة.

بعد ذلك نقوم بالتقليب بصورة مستمرة.

ومن بعدها نقوم بوضع خليط القهوة والماء على النار بدرجة حرارة متوسطة بعض الشيء لفترة زمنية تقدر بحوالي دقيقة واحدة.

بعد ذلك نقوم بإضافة 3 ملاعق النشا وملعقتين الكاكاو والقرنفل.

ثم يتم التقليب بصورة مستمرة، حتى تمتزج المكونات بالصورة المطلوبة.

بعد ذلك يجب أن نتحصل على قوام متجانس كريمي.

ومن ثم نقوم بوضع زيت الزيتون وخل التفاح، ومن ثم نستمر بالتقليب كذلك.

بعد ذلك نقوم بترك الخليط يبرد تمامًا حتى يكون جاهزًا لاستخدامه على الشعر.

ومن ثم تأتي خطوة غسل الشعر بالماء الفاتر جيدًا.

بعد ذلك نقوم بوضع خليط الصبغة على معظم أجزاء الشعر،

وذلك بعد أن نقوم بتقسيمه إلى أكثر من خصلة، حتى نتأكد من توزيعه بالشكل الأمثل.

بعد ذلك نقوم بترك الصبغة على الشعر لمدة زمنية تقدر بحوالي ساعتين على أقل تقدير.

ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر، فسوف نلاحظ النتيجة المرادة بصورة مباشرة.

وهي الحصول على لون بني رائع وجذاب.

وبالتالي نكون قد سردنا لكم كافة المعلومات التي تخص طريقة صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو والتي كانت تشغل بال عددًا كبيرًا من الناس، حيث وجدنا أن هذه الصبغة لا تؤثر بالسلب على الشعر بل تعزز من عملية نموه وتثبت من درجة لون الشعر، وذلك على ما يحدث مع الصبغات الكيميائية للشعر.