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تخسيس صاروخي.. اشربه يوميا فى شهر رمضان لتخسيس 40 كيلو نقدم لكم اليوم أفضل مشروبات طبيعية لتخسيس الوزن والتخلص من دهون الكرش والأرداف، فرمضان هو من الشهور الذي يكون الجسم أكثر عرضة للزيادة في الوزن لأننا نقوم بتناول الكثير من الأطعمة والحلويات في أوقات متأخرة من الليل حتى وقت السحور وبذلك يزداد الوزن زيادة كبيرة، ولكن حتى نتفادى هذه المشكلة يمكنك المداومة على شراب هذا المشروب السحري يوميًا خلال شهر رمضان ويمكنك تناوله بعد رمضان حيث أن له فعالية كبيرة في خفض الوزن. أفضل مشروبات طبيعية لتخسيس الوزن 1. مشروب الماء الماء هو المشروب الطبيعي الذي نتناوله يوميًا من أجل أن نحيا ولكن لا يعرف الكثير من الأشخاص أن للماء قدرة كبيرة وفعالية لتخسيس الوزن.

المداومة على شرب كوبين كبيرين من الماء على وجبة الإفطار وكوبين بعد وجبة الإفطار ومثلهما قبل وبعد السحور لها قدرة خارقة على امتصاص الدهون وسد الشهية والشعور بالشبع طوال اليوم. 2. الشاي الأخضر يعتبر الشاي الأخضر من أشهر المشروبات في خفض الوزن وتخسيس الدهون حيث أنه غني بمركبات تساهم في تعزيز عملية الأيض مثل مركب الكافيين ومركب الفلافونويد.

تعمل هذه المركبات على حرق سعرات حرارية عالية والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم مما يؤدي إلى خفض كمية كبيرة من الوزن الزائد وهو من مشروبات التخسيس المميزة.

يعمل الشاي الأخضر على تكسير مركب الكاتشين الموجود في الجسم والمسئول عن الزيادة في الوزن.

قومي بتحضيره بغلي الماء وإضافة ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر وتركه لمدة عشر دقائق وتناوليه بعد أن يبرد قليلًا. 3. عصير التوت والليمون أحضري كمية من التوت المفروم وأضيفي إليه عدة قطرات من عصير الليمون وقلبيه جيدًا في كوب به كمية وفيرة من الماء المغلي وليكن نصف كوب كبير.

أضيفي المكونات كلها في الخلاط الكهربائي حتى تصبح خليط متجانس وناعم ثم قومي بتناوله كمشروب طبيعي بعد كل وجبة أساسية سواء في رمضان أو في الأيام العادية.

يعمل هذا المشروب على تعزيز عملية الأيض ويساهم في تحسين مستوى الهضم ويعالج مشاكل المعدة المختلفة من التهابات وقرحة المعدة وغيرها. عمر شويل - جدة تخسيس صاروخي.. اشربه يوميا فى شهر رمضان لتخسيس 40 كيلو بدون حرمان وبأسرع نظام تخسيس - ثقفني

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